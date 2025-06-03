Сергей Жорин объяснил, какое наказание грозит создателям буллинг-пабликов. Об этом стало известно «Страстям».

Все чаще в соцсетях родители детей жалуются на группы в соцсетях, которые выкладывают фотографии подростков с оскорбительными подписями. Чаще всего подобные паблики созданы для вымогательств денег. Чтобы удалить пост просят небольшие суммы порядка 300 рублей.

Как рассказал «Страстям» адвокат Сергей Жорин, проблема буллинга в Сети действительно актуальна. И в правовом поле есть целый ряд уголовных статей, по которым администраторы подобных групп могут быть привлечены к ответственности.

«Виновные могут быть привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: 128.1 УК РФ — Клевета, 137 УК РФ — Нарушение неприкосновенности частной жизни, 110 УК РФ — Доведение до самоубийства: если травля приводит к попытке или совершению самоубийства потерпевшего, 282 УК РФ — Возбуждение ненависти либо вражды», — объяснил он.

Ответственность по этим статьям наступает с 16 лет. Если же злоумышленник младше, то ему грозит административная ответственность — в качестве наказания будут применяться штрафы от 1 до 10 тысяч рублей. Но в этом случае привлечь могут и родителей.

«Кроме того, родители могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — добавил адвокат.

Полную статью о том, как работают буллинг-группы в соцсетях и реальные истории родителей пострадавших детей читайте по ссылке.