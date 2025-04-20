Продюсерский центр Анны Asti принес певице почти 350 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, является владелицей ООО «Феникс мьюзик». Лейбл занимается дистрибуцией музыки как самой певицы, так и других исполнителей.

Согласно публичным данным, за 2024 год центр Анны Asti заработал 349,9 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составила 26,1 миллион рублей. Годом ранее организация заработала 281 миллион рублей, при этом прибыль была больше - 64,5 миллиона рублей.

Отметим, что организация не имеет задолженностей по налогам.

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