Сергей Соседов отреагировал на работу Вали Карнавал в качестве ведущей шоу. Об этом стало известно «Страстям».

Накануне руководство Первого канала объявило о возвращении после длительной паузы на телеэкраны программы «ДОстояние РЕспублики». Если раньше ведущими шоу были Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев, то в новом сезоне их заменят Валя Карнавал и Валдис Пельш.

Однако не все остались довольны новыми кандидатурами ведущих. Так, музыкальный критик Сергей Соседов высмеял новую должность Вали Карнавал.

«Это смешно, даже обсуждать не хочу», — заявил он.

Напомним, Вале Карнавал — 23 года. В 2020 году она обрела популярность благодаря роликам в TikTok и песне «Психушка».

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов высказался после слов Николая Баскова о нем.