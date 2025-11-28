Сергей Сафронов раскрыл, как вывел на чистую воду участников «Битвы экстрасенсов»

На протяжении 15 лет Сергей Сафронов был одним из ведущих «Битвы экстрасенсов», но в 2020 году покинул шоу со скандалом. Иллюзионист до сих отрицает всяческое существование людей со сверхъестественными способностями. Ни один маг или колдун не смог увидеть, что он болен раком. Об этом Сергей рассказал сайту «Страсти».

Как пояснил Сафронов, он с самого начала знал, что экстрасенсов не существует. И за 15 лет работы в программе участники не смогли убедить его в обратном.

«Конечно, я получил колоссальный опыт за 15 лет работы (в шоу — прим. «Страсти») — умение держаться в камере, давать интервью, быть хорошим актером. Да, шоу постановочное, и порой приходилось действительно играть», — признался телеведущий.

По словам Сергея, все участники, которые приходили в шоу, были актерами, пусть и не профессиональными. В гримерке они создавали себе образ, который повлияет на зрителя. Однако Сафронов, как иллюзионист, мог разгадать все их «фокусы».

Но главный эксперимент иллюзионист провел на съемочной площадке. Телеведущий просил участников шоу предсказать его судьбу, и ни один из них не увидел, что Сафронов болен раком.

«Общался с участниками шоу, просил их рассказать о моей жизни и будущем испытании. Никто из экстрасенсов не увидел, что я болен раком, хотя уже тогда была вторая стадия болезни», — заключил Сергей.

Полное интервью с Сергеем Сафроновым о рождении дочери, помощи бойцам СВО, алкоголизме и борьбе с раком читайте по ссылке.