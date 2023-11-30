«Мог бы получить два»: Сергей Лазарев остался не до конца доволен результатами премии «Золотой граммофон»

Певец Сергей Лазарев остался не до конца удовлетворен результатами премии «Золотой граммофон». Оказалось, что артист хотел получить две награды, но в итоге забрал только одну.

Минувшим вечером в Москве состоялось одно из самых важных и долгожданных событий в мире музыки и российского шоу-бизнеса. Исполнители, чьи треки стали настоящими хитами, получили заветные статуэтки. В их числе оказался и Сергей Лазарев. Впрочем, к журналистам после выступления на сцене он вышел в слегка расстроенных чувствах.

«В этот раз я мог бы получить два «граммофона», но не хватило одной недели буквально для песни «Вкус малины», которая сейчас находится в тройке лидеров. Думаю, если бы еще одна неделька была, я бы стоял с двумя «граммофонами». Но теперь, дай Бог, на следующий год», - поделился Сергей Лазарев.

К слову, заветную награду в этом году получил и вовсе неожиданный номинант – актер Милош Бикович, выпустивший трек для сериала. Ходили слухи, что его песня даже не была в ротации и хит-параде. На премии звезда «Холопа» лично опроверг это и рассказал, почему в принципе решил попробовать свои силы в музыке.