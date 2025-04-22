Сергей Лазарев готов отказаться от музыкальной премии в пользу молодого артиста

Певец Сергей Лазарев посетил торжественный гала-ужин премии МУЗ-ТВ «Легенда». На мероприятии исполнитель ответил на вопрос корреспондента сайта «Страсти» о премии: отказался бы он от престижной награды в пользу молодого артиста?

Лазарев заявил, что гастроли, участие в различных проектах и другая творческая деятельность занимают его больше, чем получение какой-либо премии. По словам артиста, она перестает играть для него значение.

Корреспондент сайта «Страсти» решил узнать у исполнителя, отказался бы он в таком случае от награды в пользу молодого певца. Сергей немного подумал над ответом и заявил, что вполне пошел бы на такое.

«Если бы предложили, то, да, согласился бы», — ответил Лазарев.