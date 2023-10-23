Сергей Арутюнов о сравнении с известным отцом: «Надо заслужить право на фамилию»

Солист группы «Парк Горького» и один из самых известных участников шоу «Голос» Сергей Арутюнов рассказал о сравнении со знаменитым отцом. Долгое время артисту даже приходилось выступать под фамилией матери, так как он боялся, что его постоянно будут считать лишь тенью родителя.

Впервые о таланте Сергея публика узнала только после участия в шоу «Голос», в который он пытался попасть несколько лет. К музыке певца тянуло всегда, так как в его доме она звучала постоянно. Вот только профессионально петь у него не получалось, да и отец – певец, композитор, блюз- и рок-музыкант Николай Арутюнов – не хотел, чтобы он связывал жизнь со сценой.

«Во-первых, он, конечно, всегда говорил, что это сложный путь, очень неоднозначный, нестандартный, непредсказуемый. И это правда. Он это хорошо знал, и я теперь это знаю. Во-вторых, он считал, что я должен хорошо петь. А я в детстве не мог этого делать. Я уже рассказывал, что у меня была очень-очень поздняя мутация, и вот прям совсем не получалось петь. От слова совсем! (Смеется) А в-третьих, я любил много разной музыки, не только ту, что делал мой отец. Ему же, конечно, хотелось, чтобы я продолжал его творчество», - поделился Сергей в интервью порталу «Страсти».

Когда голос у знаменитого наследника уже окончательно перестал мутировать, он понял, что может петь. И делать это хорошо. Тогда Арутюнов-младший вплотную занялся музыкой, но сравнений с отцом избежать не удавалось. Все изменилось только после участия в шоу Первого канала.

«Для того, чтобы соответствовать и ни в коем случае не подвести отца, я начал выступать под фамилией родственников по маме, как Сергей Вертинский. Специально, чтобы избежать сравнения. И только потом, после того как мы с отцом вместе оказались в «Голосе», мне сказали: «Давай уже, можешь быть Арутюновым». Это мне сказали работники проекта, а потом уже и отец добавил: «Заслужил стать Арутюновым». Вот так. На самом деле я улыбаюсь сейчас, говоря это, но это чистая правда. Так и получилось. Надо заслужить право на свою фамилию. Я очень серьезно к этому отношусь», - рассказал солист «Парка Горького».

Сейчас Сергей выступает на крупных российских площадках, пробует себя в разных жанрах и выпускает настоящие хиты. В конце года у певца даже состоятся два больших концерта в Кремле.

Полное интервью с Сергеем Арутюновым о «Голосе», русском роке и отношениях с отцом читайте на сайте «Страсти».