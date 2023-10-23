«Русский рок живее всех живых»: солист «Парка Горького» Сергей Арутюнов о сравнении с отцом, «Голосе» и музыке

Впервые Сергея Арутюнова как артиста публика узнала после участия в шоу «Голос» на Первом канале. До этого его многие воспринимали лишь как сына известного московского блюзмена Николая Арутюнова. Но на проекте исполнитель смог раскрыться и показать, что может блистать не только благодаря знаменитой фамилии.

Сейчас Арутюнов является действующим солистом легендарной группы «Парк Горького», автором хитов «На Заре 2020», «Moscow Calling 2023», «Не Дано», «Прекрасное Далеко». Он поет в самых разных жанрах, создает свои песни и дает новую жизнь чужим. В конце 2023 года у исполнителя состоится два сольных концерта в Кремле, и в преддверии этого события портал «Страсти» решил побольше узнать у Сергея о его жизни, отношениях с отцом, новых сезонах шоу «Голос» и главных музыкальных направлениях в России на данный момент.

— Сергей, за последние годы из участника шоу «Голос» вы выросли в полноценного востребованного артиста, который собирает большие залы. Расскажите, а с чего начался ваш путь? Повлиял ли как-то ваш знаменитый отец на выбор жизненного пути?

— Спасибо большое за такие теплые слова и обо мне, и об отце. Конечно, отец повлиял на мою жизнь, как и любой настоящий любящий родитель. С самого детства помню, что музыка была везде. Она была в доме. Отец всегда слушал все, что только можно: винил, кассеты, бобины, потом компакт-диски. У него была гигантская коллекция музыки и не только той, что он делал сам. И это все было во мне постоянно. Уже потом, когда повзрослел, я начал бывать в гостях у школьных приятелей и не мог понять – а почему там не играет музыка? То есть я был уверен, что в нормальной квартире она должна звучать всегда. И, конечно, это с самого детства на глубинном уровне жило во мне и выжило. То, что происходило после «Голоса», - это такой очень тяжелый путь. Будет не совсем честно сказать, что я его выбрал. Скорее, это он выбрал меня.

— Как сказывалась популярность отца на ваших отношениях в детстве? Всегда ли хватало его внимания?

— Честно, внимания действительно не хватало. У меня есть довольно яркие воспоминания из детства, когда отец брал меня на концерты, на стадион «Динамо», где я позже открывал уже новую площадку вместе с Львом Лещенко. Но мне всегда казалось этого мало, хоть я и понимал, в чем дело. Отец был на гастролях, съемках, как и положено. Это не нормировано, нет графика. Я просто не знал, как бывает по-другому. Поэтому, когда у меня появилась возможность проявлять инициативу, чтобы мы с отцом проводили время вместе чаще, я этим воспользовался по полной программе. После «Голоса» мы ведь стали еще и коллегами, и я делал все, чтобы мы вместе ездили на концерты, в туры, на съемки, записывали песни. Это бесценно.

— Подталкивал ли вас отец на занятия музыкой или же он никогда не наставил на том, чтобы вы продолжали его дело?

— На самом деле все было наоборот. Скажу по правде, отец не хотел, чтобы я занимался музыкой, причем по разным причинам. Во-первых, он, конечно, всегда говорил, что это сложный путь, очень неоднозначный, нестандартный, непредсказуемый. И это правда. Он это хорошо знал, и я теперь это знаю. Во-вторых, он считал, что я должен хорошо петь. А я в детстве не мог этого делать. Я уже рассказывал, что у меня была очень-очень поздняя мутация, и вот прям совсем не получалось петь. От слова совсем! (Смеется) А в-третьих, я любил много разной музыки, не только ту, что делал мой отец. Ему же, конечно, хотелось, чтобы я продолжал его творчество. Вот были три причины, по которым он не хотел, чтобы я связывался со сценой. Но когда мы с ним пошли в «Голос» и в общем все получилось, он говорил мне, что счастлив.

— Не боялись, что вас будут все время сравнивать с отцом, как это часто происходит с наследниками знаменитостей?

— Понимаю ваш вопрос. Для того, чтобы соответствовать и ни в коем случае не подвести отца, я начал выступать под фамилией родственников по маме, как Сергей Вертинский. Специально, чтобы избежать сравнения. И только потом, после того как мы с отцом вместе оказались в «Голосе», мне сказали: «Давай уже, можешь быть Арутюновым». Это мне сказали работники проекта, а потом уже и отец добавил: «Заслужил стать Арутюновым». Вот так. На самом деле я улыбаюсь сейчас, говоря это, но это чистая правда. Так и получилось. Надо заслужить право на свою фамилию. Я очень серьезно к этому отношусь.

— У вас были в принципе разные представления о музыке? Были ли конфликты по этому поводу?

— Конфликты были просто огромные. Отец не то что любил - он жил своей музыкой. Именно своей. А у меня был и есть принципиально другой взгляд, потому что я смотрю на музыку гораздо шире, чем он, и вообще шире, чем большинство артистов. То есть для меня стилистическая окраска — это вторично после того, что музыка должна быть просто хорошей. Просто классной, доброй, искренней и помогающей жить, любить, мечтать, творить. А стиль — это потом. Вот так считаю я. Отец — нет. И это был главный наш конфликт, в котором, честно говоря, победителя так и не выявилось. Каждый из нас остался при своем мнении. И мне кажется, так лучше.

— А как искали себя в музыке, свое звучание?

— Поиск своего звучания был не всегда. Найти свое звучание в голосе – это сложнейший процесс, который занял у меня много лет, поэтому полноценно я стал петь далеко не сразу. Но когда голос появился, я понял, что могу делать с ним все, что хочу. А потом стал хотеть все больше. И это такой бесконечный процесс.

Вот когда я уже немного разобрался со своим голосом, то стал искать звучание, как и любой музыкант, артист. Очень многое на этом пути попробовал: поп-жанр, рок, англоязычную, русскоязычную и даже немного немецкоязычную музыку, шансон, рэп, клубный хаус, свои песни, чужие. Это нормально и так и должно быть. Я бесконечно благодарен своим коллегам, соавторам, с которыми я все это делал. Чаще всего они разбирались во всем лучше меня.

На шоу «Голос» я исполнял в основном рок, так как эта музыка максимально подходит для того, чтобы вокально проявиться. Я пытался брать только хорошие примеры, самые смелые. Ну, а насколько получилось – не мне судить. Но скажу честно, задачи были самые амбициозные. У меня в целом был большой «роковый» период. И сейчас вместе с ним я добавляю танцевальную поп-музыку. Эти два направления во мне прекрасно живут, не конфликтуя.