«Трудоголиками не рождаются»: психолог объяснила, почему Бузова жертвует многим ради работы

Если ребенок в раннем возрасте замечает, что его родители плохо справляются со своими обязательствами, то ему приходится рано повзрослеть. Например, родители были инфантильны, вели себя нестабильно, перекладывали на ребенка свои переживания. Подобное поведение подрывает чувство безопасности, поэтому его нужно как-то компенсировать.

Дети с таким стилем воспитания рано принимают решение о взрослении и стараются стать родителями для взрослых. Бессознательно убеждения могут звучать так: «Я не могу расслабиться. Мама без меня не справится».

Ольга в своих интервью делилась тем, что деньги, которые она зарабатывала, приходилось копить на квартиру маме. Примечательно, что сама Бузова в этот момент была без жилья.