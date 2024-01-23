«Трудоголиками не рождаются»: психолог объяснила, почему Бузова жертвует многим ради работы
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20 января певица Ольга Бузова отметила 38-летие. Артистка покорила публику своей работоспособностью и стремлением к совершенству. Исполнительница хита «Мало половин» неоднократно говорила о том, что готова не спать ради работы и выступать в плохом самочувствии. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева объяснила, откуда у Бузовой берется постоянное рвение к труду.
В первую очередь, Екатерина обратила внимание на биографию Ольги. Бузова начинала карьеру как участница реалити-шоу «Дом-2». Однако спустя годы она стала самой узнаваемой телеведущей в России. Ее путь к успеху требовал усилий и самоотдачи.
«Такой опыт может сформировать острую потребность в постоянном совершенствовании и работе. Ольга открыто говорит о том, что полностью отдается проектам, как и отношениям. Это наводит на мысли о склонности к созависимости», — высказалась психолог.
Как это понимание поможет понять, откуда у Бузовой такая форма трудоголизма?
«Желание утопать в работе не возникает просто так. Каждый выбор имеет бессознательные мотивы. Трудоголиками не рождаются, ими становятся. Одной из причин может быть детство Ольги», — считает эксперт.
Если ребенок в раннем возрасте замечает, что его родители плохо справляются со своими обязательствами, то ему приходится рано повзрослеть. Например, родители были инфантильны, вели себя нестабильно, перекладывали на ребенка свои переживания. Подобное поведение подрывает чувство безопасности, поэтому его нужно как-то компенсировать.
Дети с таким стилем воспитания рано принимают решение о взрослении и стараются стать родителями для взрослых. Бессознательно убеждения могут звучать так: «Я не могу расслабиться. Мама без меня не справится».
Ольга в своих интервью делилась тем, что деньги, которые она зарабатывала, приходилось копить на квартиру маме. Примечательно, что сама Бузова в этот момент была без жилья.
«Один из защитных механизмов психики — это склонность убегать от проблем. Учитывая успехи в карьере Бузовой, я могу предположить, что убегать в работу, в ее количество, чтобы не сталкиваться со своими переживаниями, — это одна из привычных стратегий для нее. Именно в работе она получает то внимание, признание и любовь, которую жаждет получить каждый. Она часто произносит фразу: «Мои люди всегда со мной». Этим Бузова доказывает себе, что она не одна и любима», — резюмировала эксперт.