«Каждый выезд не знаешь, что тебя ждет»: интервью с самым известным пожарным России Павлом Ямановым

Как выглядит рабочий день пожарного? Что сложное? А что самое привлекательное для вас в профессии пожарного?

Пожарные заступают на сутки с 8.30 до 8.30 следующего дня. Время может варьироваться. Начинается с приемки оборудования, техники, инструментов, документации. После чего происходит смена караулов, строятся предыдущий и заступающий. Спрашивают обязанности, проверяют знания, водители смотрят документацию, допуск на автомобиль. Также спрашивают состояние здоровья, только потом заступает следующая смена. Что сложное? Сложное, наверное, больше относится к «физическому». Как говорится, в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Сложность у всех своя, и она зависит только от тебя, насколько ты готов, физически развит, обладаешь знаниями.

Самое привлекательное в профессии, что ты находишься на сутках и не знаешь, что будет через минуту, куда вы поедете, что будете делать, кого спасать, что это за пожар. Ты всегда находишься в подвешенном состоянии. Мне кажется, это и интересно, что каждый выезд не знаешь, что тебя ждет.

До какого возраста можно быть пожарным?

Мне кажется, дело не в возрасте, а в здоровье и физическом состоянии. Потому что каждый год мы проходим комиссию, нас полностью проверяют. И если по здоровью что-то отклонилось, ты не сможешь остаться. Можно работать, сколько возраст тебе позволяет. Обычно работают по 20-25 лет, после чего уходят на пенсию. Мой знакомый служил несколько лет, потом решил уволиться по своим причинам, после чего захотел вернуться, начал проходить комиссию, у него нашли плоскостопие, в итоге сказали, что он не сможет работать. И дело тут уже не в возрасте.

Как проверяют перед выездом - алкотесты? Психолог? Пилотам нельзя вылетать, если поссорились с женой в рабочий день, а у вас?

Водители сдают алкотесты, проверяют документы, смотрят, есть ли допуски. То есть это каждое утро проверяется. Не бывает такого, что кто-то в плохом или нездоровом, нетрезвом состоянии находится на работе. Такого просто быть не может.

Было ли когда-нибудь страшно? Вспомните самый запоминающийся выезд.

Когда перед тобой стоит какая-то задача, ее нужно выполнить, спасти, потушить, и ты заходишь в горящее здание, твой адреналин перекрывает страх. Бывают нервные моменты. Самый запоминающий выезд, где было не страшно, а скорее, морально тяжело, это ДТП с семьей, которая возвращалась из аэропорта. В них въехал нетрезвый водитель, и по всей дороге были разбросаны чемоданы, людей зажало в автомобиле. Почему-то этот момент запомнился, но морально было тяжело их доставать.

Не появлялось мыслей найти работу поспокойнее, сменить сферу деятельности? Что держало?

Мыслей найти работу поспокойнее и сменить сферу деятельности у меня не было. Но я уволился полтора года назад. Это произошло по причине того, что я решил расти дальше и развиваться. Вообще очень скучаешь по такой работе, по коллегам. В карауле около 12-15 человек, и вы становитесь семьей, друг друга поддерживаете, помогаете.

Теряли коллег на выездах?

Слава Богу, коллег не терял, и никому не желаю такое пережить или ощутить.

Дайте совет - если случился пожар и нет возможности покинуть помещение – как спасти жизнь?

Есть стандарт, который должен знать каждый человек. В первую очередь стоит немедленно вызвать МЧС, обозначить свое местоположение, комнату, квартиру, этаж, помещение. По возможности надежно загерметизировать квартиру, то есть мокрыми полотенцами закрыть щели. Стараться не открывать и не разбивать окна, так как будет приток воздуха. И ожидать помощи. Ни в коем случае не пытаться спастись по лестницам, если видно, что вокруг очень много дыма. Так как хватит пару вдохов, чтобы упасть. И даже в дыму ты можешь заблудиться и выйти совсем не туда.

Есть ли определенные техники и план при каждом пожаре? Или часто это экспромт?

Всегда действуешь по обстоятельствам. Вообще пожарные и руководитель тушения пожара руководствуются приказами. В приказах есть принципы решающего направления. Первый — это основные реальные угрозы жизни людей, угрозы взрыва или обрушения и распространения. По этим задачам определяется твое действие. Если есть люди, значит в первую очередь мы спасаем людей вне зависимости, что и как. Если есть угроза взрыва или обрушения, мы стараемся сделать все, чтобы это предотвратить. Если есть угроза на рядом стоящие здания, мы должны этого не допустить. Есть определенные принципы, которых мы придерживаемся, но не бывает одинаковых пожаров.