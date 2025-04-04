«Каждый выезд не знаешь, что тебя ждет»: интервью с самым известным пожарным России Павлом Ямановым
© Предоставлено Павлом Ямановым
Он привык действовать по обстоятельствам и говорит: одинаковых пожаров не бывает. Регулярно тренируется, потому что профессия требовала быть выносливым, физически развитым, умеет быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Павел Яманов первый в своей профессии не просто спасал и помогал бороться с огнем, он еще и снимал все на видео, выкладывал в соцсети. И не чтобы стать популярным. Для него было важно анализировать, узнавать мнение коллег. Павел стал звездой YouTube с большой аудиторией, но на сегодняшний день ушел из профессии, понял, что хочет поменять жизнь. Он снялся в остросюжетной мелодраме «Я с тобой задыхаюсь», которая выйдет в прокат по всей стране 10 апреля. О пути Павла Яманова читайте в интервью сайту «Страсти».
Расскажите, как решили стать пожарным.
Пожарным я решил стать, скорее, благодаря отцу. Он 42 года проработал в пожарной охране. Сейчас находится на пенсии в звании майора. В детстве я очень много времени проводил у него на работе. Смотрел, как они тренируются, развиваются в своей профессиональной деятельности. И даже получалось выезжать в составе отделения на какие-то небольшие пожары, например, когда горел мусор. Я наблюдал, было интересно, и, может быть, еще с детства захотел в этом поучаствовать. Когда в 7-8 классе я сказал отцу, что хочу быть пожарным, он заявил, что нет, это опасно. Но после 9 класса я поступил на среднее специальное в Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, отучился 3 года и 10 месяцев, ушел в армию и по возвращении устроился в город Берёзовский. Отсюда и появилось название пожарный БРЗ (пожарный BRZ – ник Павла Яманова в соцсетях, прим. «Страсти»), сокращенно Берёзовский, и начал свою службу там с 2017 года.
Сколько лет вы в професcии? Как за это время изменилась система? Что остается неизменным?
В профессии я отработал около пяти лет. Почему в прошедшем времени? Потому что я больше не работаю. Менялись приказы, техника, подход, но неизменным остается профессионализм сотрудников. Каждый выезд - это что-то новое и необычное, приобретаешь большой опыт.
Как выглядит рабочий день пожарного? Что сложное? А что самое привлекательное для вас в профессии пожарного?
Пожарные заступают на сутки с 8.30 до 8.30 следующего дня. Время может варьироваться. Начинается с приемки оборудования, техники, инструментов, документации. После чего происходит смена караулов, строятся предыдущий и заступающий. Спрашивают обязанности, проверяют знания, водители смотрят документацию, допуск на автомобиль. Также спрашивают состояние здоровья, только потом заступает следующая смена. Что сложное? Сложное, наверное, больше относится к «физическому». Как говорится, в критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Сложность у всех своя, и она зависит только от тебя, насколько ты готов, физически развит, обладаешь знаниями.
Самое привлекательное в профессии, что ты находишься на сутках и не знаешь, что будет через минуту, куда вы поедете, что будете делать, кого спасать, что это за пожар. Ты всегда находишься в подвешенном состоянии. Мне кажется, это и интересно, что каждый выезд не знаешь, что тебя ждет.
До какого возраста можно быть пожарным?
Мне кажется, дело не в возрасте, а в здоровье и физическом состоянии. Потому что каждый год мы проходим комиссию, нас полностью проверяют. И если по здоровью что-то отклонилось, ты не сможешь остаться. Можно работать, сколько возраст тебе позволяет. Обычно работают по 20-25 лет, после чего уходят на пенсию. Мой знакомый служил несколько лет, потом решил уволиться по своим причинам, после чего захотел вернуться, начал проходить комиссию, у него нашли плоскостопие, в итоге сказали, что он не сможет работать. И дело тут уже не в возрасте.
Как проверяют перед выездом - алкотесты? Психолог? Пилотам нельзя вылетать, если поссорились с женой в рабочий день, а у вас?
Водители сдают алкотесты, проверяют документы, смотрят, есть ли допуски. То есть это каждое утро проверяется. Не бывает такого, что кто-то в плохом или нездоровом, нетрезвом состоянии находится на работе. Такого просто быть не может.
Было ли когда-нибудь страшно? Вспомните самый запоминающийся выезд.
Когда перед тобой стоит какая-то задача, ее нужно выполнить, спасти, потушить, и ты заходишь в горящее здание, твой адреналин перекрывает страх. Бывают нервные моменты. Самый запоминающий выезд, где было не страшно, а скорее, морально тяжело, это ДТП с семьей, которая возвращалась из аэропорта. В них въехал нетрезвый водитель, и по всей дороге были разбросаны чемоданы, людей зажало в автомобиле. Почему-то этот момент запомнился, но морально было тяжело их доставать.
Не появлялось мыслей найти работу поспокойнее, сменить сферу деятельности? Что держало?
Мыслей найти работу поспокойнее и сменить сферу деятельности у меня не было. Но я уволился полтора года назад. Это произошло по причине того, что я решил расти дальше и развиваться. Вообще очень скучаешь по такой работе, по коллегам. В карауле около 12-15 человек, и вы становитесь семьей, друг друга поддерживаете, помогаете.
Теряли коллег на выездах?
Слава Богу, коллег не терял, и никому не желаю такое пережить или ощутить.
Дайте совет - если случился пожар и нет возможности покинуть помещение – как спасти жизнь?
Есть стандарт, который должен знать каждый человек. В первую очередь стоит немедленно вызвать МЧС, обозначить свое местоположение, комнату, квартиру, этаж, помещение. По возможности надежно загерметизировать квартиру, то есть мокрыми полотенцами закрыть щели. Стараться не открывать и не разбивать окна, так как будет приток воздуха. И ожидать помощи. Ни в коем случае не пытаться спастись по лестницам, если видно, что вокруг очень много дыма. Так как хватит пару вдохов, чтобы упасть. И даже в дыму ты можешь заблудиться и выйти совсем не туда.
Есть ли определенные техники и план при каждом пожаре? Или часто это экспромт?
Всегда действуешь по обстоятельствам. Вообще пожарные и руководитель тушения пожара руководствуются приказами. В приказах есть принципы решающего направления. Первый — это основные реальные угрозы жизни людей, угрозы взрыва или обрушения и распространения. По этим задачам определяется твое действие. Если есть люди, значит в первую очередь мы спасаем людей вне зависимости, что и как. Если есть угроза взрыва или обрушения, мы стараемся сделать все, чтобы это предотвратить. Если есть угроза на рядом стоящие здания, мы должны этого не допустить. Есть определенные принципы, которых мы придерживаемся, но не бывает одинаковых пожаров.
Чтобы быть пожарным, нужен талант?
Я считаю, талант тут не нужен. Нужно отличное здоровье, важно физически быть развитым, уметь быстро принимать решения в экстремальных ситуациях, быть пунктуальным, дисциплинированным, стрессоустойчивым.
Как поддерживаете себя в форме? Много тренируетесь? Вы проходите курсы у психолога? Как это построено у пожарных?
Я регулярно хожу в зал, тренируюсь. Думаю, это помогает мне справляться с какими-то сложными задачами проще и легче, чем остальным. Вообще каждый месяц мы также сдаем нормативы по физподготовке. То есть все бойцы сдают определенные экзамены, зачеты, где проверяют физическую силу, выносливость, знания. В МЧС есть штатный психолог, к которому мы в любое время можем записаться и приехать, поговорить, решить какие-то ситуации.
Снимать видео и выкладывать в соцсети – ваше хобби. Благодаря этому вы стали всероссийской звездой. Как оно появилось? Зачем решили вести блог? Как реагировали руководство, коллеги? Была цель прославиться?
Я начал вести свой блог не с целью стать знаменитым. Выкладывал для себя, чтобы анализировать, послушать мнения коллег из других регионов. Также спросить совета, помощи у отца, который много лет проработал в этой структуре. То есть видео публиковал больше для анализа своих действий, ну а также на память. Руководство реагировало положительно, но каждое видео отправлялось на согласование, после чего выкладывалось. Цели прославиться не было. Все начиналось с 5 тысяч просмотров, потом 50-ти, потом 100, и это переросло в 370 тысяч. Это очень круто.
Вы снялись в фильме «Я с тобой задыхаюсь». Это ваш дебют? Кого играете в картине?
В фильме был мой дебют, я никогда ранее не снимался, но из детства у меня стояла такая цель, мечта. Я хотел сняться в каком-то фильме, и оно свершилось. В фильме я играю... Скорее, знаете, не играю. Я выполнял свою профессиональную задачу по спасению главных героев. Поэтому по большей части мне не приходилось играть, я просто выполнял свою работу.
Вы снимались в кино с популярным блогером Натали Гурмановой. Жена не ревновала? Как дети отнеслись к тому, что папа сыграл в фильме?
С блогером Натали Гурмановой я не был знаком. Мы встретились только на съемочной площадке. Семьи у меня нет.
Вы стали популярны благодаря блогу, теперь фильм. Какие цели дальше?
На данном этапе жизни я занимаюсь профессиональными съемками. Это клипы, ивент, мероприятия. Цель снять что-то, наверное, тоже очень крутое, стоящее, о чем все будут говорить и кричать.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть для меня – это возможность заниматься любимым делом, от которого ты получаешь удовольствие. На данный момент - это съемки, коммуникация с людьми из разных сфер.