Сексолог Тропина рассказала, способна ли стимуляция ступней заменить секс

Сексуальное влечение к ногам – довольно популярный фетиш, который есть у большого количества людей. Любители ступней получают удовольствие от любого взаимодействия с ними: простого наблюдения, массирования, их запаха. По словам сексолога и автора Телеграм-канала «Женская вселенная» Елены Тропиной подобные наклонности – это вполне нормально, и они встречаются у самых обычных людей.

Как утверждает эксперт, отличить любителя пяточек в толпе практически невозможно. Это люди разных профессий, возраста, увлечений. Не стоит ожидать, что фут-фетишист потеряет голову, если опустит взгляд на улице и увидит открытые женские пальцы на ногах.

«Это внешне обычные люди, разных профессий, возраста, увлечений, уровня интеллекта, имеющие особый фетиш – их возбуждают вид, форма, «консистенция» ступней», - заявила специалист.

Тропина подчеркнула, что фут-фетишизм встречается в разной степени. Одни просто получают удовольствие, смотря на ступни и взаимодействуя с ними. А другие способны достигнуть оргазма при манипуляциях с ногами. При этом во втором случае часто люди перестают получать удовольствие от простого секса с проникновением. Им становится необходим их «триггер» для полноценной разрядки.

«Им, кроме ступней, фактически ничего более не интересно в теле партнера. И в этом случае второму человеку, не имеющему такой фетиш, данное сексуальное взаимодействие очень скоро становится скучным и неинтересным», - отметила Елена Тропина.

Расследование «Страстей» о фут-фетишизме в России читайте на нашем сайте.