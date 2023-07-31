Сексолог Тропина раскрыла последствия для женщины, сбежавшей из 14-летнего заточения

В Челябинской области продолжают расследовать похищение женщины, совершенное еще 14 лет назад. На данный момент известно, что она познакомилась с мужчиной на автовокзале, после чего отправилась к нему домой и больше не смогла оттуда уйти. Злоумышленник сделал ее своей пленницей и годами подвергал сексуальному насилию.

Сбежать россиянке удалось только недавно благодаря тому, что ее похититель не закрыл дверь. Сейчас подозреваемый задержан, и сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства. При этом состояние спасенной жертвы не уточняется. Портал «Страсти» пообщался с сексологом Еленой Тропиной и узнал, с какими последствиями могла столкнуться женщина и чем чреваты подобные потрясения в жизни.

По словам эксперта, хуже всего то, что за эти 14 лет пострадало не только физическое, но и психологическое здоровье россиянки. Вполне вероятно, что она получила травму, которая могла лечь серьезным отпечатком.

«В первую очередь для женщины такая ситуация означает потерю доверия к миру в целом. А во вторую - доверия к мужчинам», - сообщила Елена Тропина.

Также сексолог прокомментировала, сможет ли пострадавшая после случившегося вновь вступать в сексуальные отношения с мужчинами. Специалист уверена, что пока о подобном говорить рано, так как в такой ситуации однозначно требуется помощь грамотного психотерапевта.

«Я бы не вела пока здесь речь о сексуальных отношениях. Нужно восстанавливать способность жить в адекватном взаимодействии с миром, выстраивать социальное общение и способность к реализации в социуме. Грамотный психотерапевт очень здорово здесь поможет. И только потом можно говорить об «научении» доверять мужчинам в физическом и сексуальном планах», - считает сексолог Елена Тропина.

Ранее стало известно о результатах обыска в доме подозреваемого в похищении женщины челябинца.