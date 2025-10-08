«Сдулась и пошла по другой дорожке»: что случилось с карьерой Саши Савельевой

Певица Саша Савельева прославилась благодаря участию в группе «Фабрика». После ухода из коллектива она начала сольную карьеру, но пока, по словам продюсера Сергея Дворцова, сталкивается с рядом проблем. Он отметил, что на востребованность артистки в шоу-бизнесе может влиять позиция ее мужа, проживающего в Израиле. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Кирилл Сафонов уже несколько лет не живет в России. Саша сначала тоже перебралась за границу вместе с мужем, но затем вернулась на родину, чтобы работать. А не так давно Савельева рассказала, что получила образование психолога. Продюсер Дворцов отметил, что смена рода деятельности могла быть связана с недостатком предложений в музыкальной сфере.

«На ее карьеру, безусловно, повлияло то, что сейчас ее супруг находится в Израиле и не высказывается об СВО, сохраняет нейтральную позицию. На сегодняшний день она как бы в плавающем таком состоянии. Я даже не пойму, где она, что и как. Думаю, что работа все-таки есть, но насчет корпоративов не уверен. Насчет ее образования психолога — ну, возможно, она сдулась и пошла по другой дорожке», — поделился продюсер.

Даже если корпоративы у Савельевой есть, Дворцов считает, что она исполняет на них песни «Фабрики», которые известны всем. А гонорар на спаде карьеры у Саши, по его словам, стартует от 1,5 млн рублей.

«Заказчики всегда требуют исполнить главные песни. В случае Савельевой, это хиты группы „Фабрика“. Это номер один для каждого мероприятия. Гонорар я думаю от 1,5 млн рублей», — рассказал Сергей Дворцов.

