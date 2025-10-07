«Не могу исключать, что они готовятся к свадьбе»: почему Родригез через суд пытается снизить миллионные алименты

В начале октября СМИ стало известно, что шоумен Тимур Родригез обратился в суд, чтобы уменьшить сумму алиментов. Он хочет сократить выплаты в три раза до 500 тысяч рублей в месяц. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» предположил, что могло повлиять на решение артиста. По его мнению, дело может быть в его новой любви.

Сергей Дворцов рассказал, что в принципе репутация у Тимура в шоу-бизнесе хорошая, поэтому никакого скандала из-за его суда с экс-женой нет. Однако есть люди, которые негативно относятся к его новым отношениям с Катей Кабак.

«Он хороший мужик, достойный, профессионал своего дела, не скандальный, я могу сказать, всегда тактильный и тактичный, в меру справедливый. Когда такие ситуации с разводами и новыми романами происходят в звездной тусовке, народ разделяется на две стороны — кто-то за, а кто-то против», — поделился Дворцов.

По словам продюсера, в шоу-бизнесе в последнее время появилась тенденция на снижение алиментов. Он рассказывал, что футболист Андрей Аршавин просто не захотел платить бывшей возлюбленной большие деньги на содержание детей. А в случае Родригеза, как считает Дворцов, может быть иная причина, а именно — скорая свадьба с Катей Кабак.

«Какая-то такая волна пошла, что у Аршавина, что у Родригеза, не платить алименты. Жалко им, конечно, денег, и денег становится все меньше и меньше. Все-таки им свойственно кончаться. Может ли это быть связано с новой любовью Тимура? Ну, естественно. Я не могу исключать, что они готовятся к свадьбе и что им нужны на нее деньги. Это факт жизни», — заявил продюсер Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, почему Светлану Бондарчук критикуют в Сети и сколько она зарабатывает.