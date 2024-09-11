«Сделаю все, чтобы в твоей жизни этого было больше»: Александр Асташенок о реакции жены на поклонниц

Экс-солист «Корней» Александр Асташенок рассказал о ревности жены к поклонницам. Об этом стало известно «Страстям».

Победитель «Фабрики звезд» Александр Асташенок всегда пользовался популярностью у женского пола. На пике популярности фанатки поджидали артиста под его окнами с плакатами «Хочу ребенка от Асташенка». Однако в итоге певец женился на концертном директоре группы «Корни» Елене Венгржиновской.

По словам артиста, почитательницы его творчества и сейчас регулярно пишут ему в соцсетях.

«Я не люблю слово фанатки. Можно сказать поклонницы, ну или слушательницы. Потому что фанатки — это немножко из другого разряда. Это можно лет в 16 так говорить. Сейчас это осознанный выбор. Это уже не фанатизм, это увлечение, переросшее в любовь, наверное, к творчеству», — объяснил он.

При этом жена артиста никогда не ревновала его к поклонницам, рассказал Асташенок.

«Она никогда не ревновала. Более того, она говорит: „Саша, я сделаю все, чтобы в твоей жизни этого было больше, потому что это наша работа“. Поэтому все в порядке у нас в этом смысле, никогда не было ни единой запятой, ни единого потаённого секрета по этому поводу», — рассказал он.

Полное интервью с Александром Асташенком об отношении к перезапуску «Фабрики звезд» и секрете крепкого брака читайте в материале «Страстей».