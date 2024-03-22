«Сделать интересный ход конем»: кто может представить Россию на первом конкурсе песни «Интервидение-2024»

Продюсер Павел Рудченко предложил отправить от России на первый конкурс песни «Интервидение-2024» певца Сергея Лазарева. Он считает, что финалист «Евровидения» смог бы взять реванш и занять первое место. Об этом эксперт рассказал порталу «Страсти».

21 марта появилась информация, что международный конкурс песни «Интервидение» состоится в Москве в 2024 году. О его создании заговорили еще год назад, и сейчас все активнее обсуждается реализация проекта. Пока о том, что он из себя будет представлять, практически ничего неизвестно. Многие предполагают, что по формату он будет похож на «Евровидение». Однако не исключено, что будут существенные отличия.

«На данный момент этот конкурс песни покрыт мраком. Не озвучиваются ни официальные цифры, ни затраты, которые планируются. Известен только реализатор проекта. Остальное же – организация, механика, критерии – непонятно. Пока это кот в мешке», - заявил продюсер.

«Интервидение» планируют проводить ежегодно. Однако предугадать, будет ли конкурс востребован, пока невозможно. Рудченко отметил, что пока сложно делать прогнозы.

«Сложно угадать, будет ли это разовая история. Может, конкурс действительно проведется один раз, не вызовет особого интереса у публики, и на этом вся шумиха вокруг замены «Евровидения» своим конкурсом просто остановится», - поделился Павел.

Чтобы конкурс вызвал интерес у публики и смог заменить «Евровидение», продюсер предложил интересный ход – дать выступить на нем Сергею Лазареву или Полине Гагариной.

«Если так предполагать, что будет хороший размах, интерес у публики и артистов дружественных стран в том числе, можно было бы сделать интересный ход конем. Например, от России я бы отправил исполнителем Сергея Лазарева. Или Полину Гагарину. Сыграть на том, что финалисты «Евровидения» открывают свой российский конкурс. И при этом было бы здорово, если бы они отработали шикарные номера и победили на первом «Интервидении», - отметил Павел Рудченко.

Ранее певец Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс.