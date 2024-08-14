Сделала грудь на деньги от благотворительности: блогер из Курска ответила хейтерам в Сети

Анна Мигунова из Курска рассказывает в Сети о жизни своей дочери, страдающей несовершенным остеогенезом или синдромом хрупких костей. За жизнью малышки Варю наблюдают тысячи человек. Харизматичная девочка сразу привлекает внимание очаровательной улыбкой. Но у блогера есть хейтеры, которые обвиняют девушку в спекулировании на истории дочери. В разговоре с сайтом «Страсти» Анна рассказала, как поставила на место критиков.

Многодетная мама решила проблему с юмором. Однажды к ней обратился один из пластических хирургов — предложил сделать пластику груди в обмен на рекламную интеграцию. Девушка не согласилась, но к ней пришла идея — сделать видео, будто она собирает деньги для дочки, а на самом деле потратила их на пластику.

«Мне часто писали, что Варя — способ достижения моих финансовых целей, и я уже не выдержала и решила снять саркастическое видео на эту тему», — рассказала Анна.

Благодаря видео, девушка привлекла в блог новых подписчиков и показала хейтерам, что их замечания вызывают у нее только улыбку.

Подробное интервью с мамой «хрупкой» Вари, ставшей звездой социальных сетей, читайте здесь.