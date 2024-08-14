Ее улыбка растапливает сердца: как «хрупкая» малышка Варя из Курска покорила социальные сети

Анна Мигунова из Курска популярна в Сети. В 27 лет девушка стала многодетной мамой, и с тех пор ее жизнь полностью изменилась. Ее дочь Варя появилась на свет с диагнозом несовершенный остеогенез — таких детей еще называют хрупкими или хрустальными. На ранних сроках беременности все врачи настоятельно уговаривали Анну сделать аборт, но она категорически отказывалась.

О жизни своей дочери многодетная мама рассказывает в Сети, где за ней наблюдают тысячи подписчиков. «Хрупкая» Варя оказалась очень обаятельной малышкой, обожающей внимание. Ее улыбка растапливает сердца людей, и они с удовольствием наблюдают за девочкой. В интервью порталу «Страсти» Анна рассказала о воспитании ребенка с несовершенным остеогенезом и о том, как ее дочери удалось стать звездой Интернета.

«Такая маленькая и уже такая несчастная!»

— Варя появилась на свет два года назад. Вы знали о ее диагнозе, будучи беременной?

— Историю Вари я начала писать еще во время беременности. У меня была мечта выпустить книгу по этой теме, но, к сожалению, из-за нехватки времени не смогла ее завершить.

В обычное пасмурное утро мне было радостно на душе из-за ожидания третьего малыша. Я уже месяц как договорилась со студией для фотосессии гендер-пати. Думаю, как замечательно, если бы родился мальчик — я же мама двух дочерей. В блоге не рассказываю, что иду на УЗИ — хочу сделать сюрприз и выставить все перед Новым годом, а пока держу все в секрете.

Захожу на УЗИ и думаю: «Так не хочется, чтобы снова была девчонка», а интуиция подсказывает, что будет снова девочка. Во время процедуры врач внезапно встает и, что-то бормоча под нос, убегает из кабинета. После она зашла с заведующей, и мне сказали: «У вас короткие ручки и ножки. Мы вам напишем направление к генетикам». Я зашла в кабинет к гинекологу и слышу неутешительные слова: «Вам придется прерывать беременность». Тут я теряю дар речи и спрашиваю, насколько все плохо. Мне говорят, что все очень плохо и отправляют к генетикам.

Следующее УЗИ было в платной клинике, и я просто не могла поверить в слова врачей — началась стадия отрицания. Врач была гораздо доброжелательнее, но на процедуре ее лицо резко изменилось. «Я такого семь лет не видела», — сказала она, пояснив, что у ребенка укорочение ручек и ножек с одной стороны и искривление с другой. «Скорее всего мы говорим о карликовости», — добавила узистка. Но дальше стало еще хуже. Она заявила, что у ребенка якобы нет носа, одной бедренной кости и левой голени. Среди возможных диагнозов был и синдром Дауна, и Ахондрогенез второго типа, с которым дети не живут более двух месяцев или умирают сразу в утробе.

Когда я вышла из кабинета, начала рыдать на весь коридор. Муж спросил, что случилось и какой пол у ребенка. «Да, это девочка, наша маленькая и уже такая несчастная!», — сказала я, захлебываясь слезами.