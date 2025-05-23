Сделал не ту квартиру, подарил цветы чужой жене: забавные и нелепые истории от промышленного альпиниста

Промышленный альпинист Руслан Хапистов рассказал о необычных, нелепых и страшных случаях в работе. Так, однажды он сделал не ту квартиру. Подробности узнал сайт «Страсти».

«Нелепо выглядел случай, когда я сделал не ту квартиру, которую нужно. Был план работ по межпанельным швам, места ремонта разбросаны по всему дому. Один из участков я перепутал и сделать выше на этаж, где не нужно. Пришлось за свой счет переделывать», - поделился Руслан.

В других случаях ему приходилось снимать котенка с дерева и помогать заказчику поздравить жену.

«Парень хотел организовать сюрприз жене и спуститься сам – раньше он такого не делал. Я согласился, так как уже был опыт в обучении нескольких ребят своему делу. Договорились встретиться за несколько дней, обговорить все, ознакомиться с оборудованием и поучиться спускаться и подниматься по веревкам. Все прошло успешно. Следующий раз уже встречались в день Х, забрались на крышу, я все привязал, проверил, снарядил заказчика. Когда хотели начать спуск, ему позвонила жена и в истерике заявила, что все знает, и попросила не делать этого. Он решил поберечь ее нервы и не стал спускаться. Тогда я спустился сам и вручил букет. С заказчиком иногда общаемся, с женой у них все хорошо, недавно родили второго ребенка», - рассказал Хапистов.

Самой страшной он назвал ситуацию, когда работал на доме высотой 45 этажей.

«Одна веревка запуталась и пришлось спускаться, чтобы ее распутать. Это был угол дома, и балконы выступали через один. Когда при спуске не было опоры, то ветром могло задуть за угол и неизвестно, как далеко от стены», - поделился Руслан.

Подробнее о том, как он пришел в профессию, сколько стоит снаряжение и какие заработки в этой сфере, читайте в нашем интервью.