«Для старта потребуется минимум 100 тысяч»: промышленный альпинист Руслан Хапистов раскрыл тонкости профессии
© Предоставлено Русланом Хапистовым
Промышленный альпинист – экстремальная, но востребованная профессия. Всегда на высоте и без строительных лесов, без подъемников, а из снаряжения веревки и страховочные крепления. Это не спортсмен, хотя задача одна – покорение вершин. И без спортивных навыков в этом деле никак. Сайт «Страсти» пообщался с промышленным альпинистом Русланом Хапистовым. Он рассказал о задачах промальпа, стоимости оборудования, падении с пятого этажа, а также самых необычных случаях в работе.
Сколько лет вы в профессии? Как в ней оказались? Что входит в задачи промышленного альпиниста?
Я пришел в профессию в 2017 году. Оказался в ней очень интересно, целая история. Когда учился в техникуме, учитель ОБЖ позвал в военно-патриотический клуб. Однажды на тренировку пришел его бывший ученик - перед армией он решил поучить нас, молодых ребята, альпинизму. Несколько раз мы забирались с ним на заброшенные здания, учились спуску и подъему по веревкам. Спустя примерно пять лет мне поступило от него предложение о работе промышленным альпинистом. Недолго думая, я согласился. Меня сразу взяли. Провели внутреннее обучение, и через неделю я приступил к работе под чутким присмотром опытного сотрудника. Последние три года работаю как самозанятый.
Задач у промышленного альпиниста бесконечное множество: это утепление стен, установка кондиционеров, покраска и любая другая работа, которая выполняется с помощью канатного доступа.
Какое снаряжение, оборудование обязательно? Сколько оно стоит?
Обязательны страховочная система (обвязка), спусковое устройство, страховочное устройство, жумар (зажим для веревки – прим. «Страсти»), карабины, веревки. Цена снаряжения разная: например, одно только спусковое устройство может стоить от 2 до 100 тыс. рублей. Все оборудование сертифицировано и безопасно, в основном отличается удобством работы, долговечностью. В каких-то случаях удобно пользоваться одним, в каких-то – другим.
Страховочную привязь можно купить как за 3 тыс., так и за 100. Моя стоит 30. Под разные задачи используют разные привязи. Цена карабинов начинается от 500 рублей и достигает 10 тыс.
Очень нужная вещь – каска. Она обойдется примерно в 5 тыс. рублей. Каска требуется не только во время выполнения работы, но и при передвижении по объекту. Часто приходится ходить по чердаку, где потолки ниже роста, торчат трубы и арматура. Не раз каска помогала мне избежать травмы головы.
Страховочное устройство для промышленного альпинизма стоит 30 тыс. В целом для старта в этой профессии потребуется минимум 100 тыс. рублей. Это без учета стоимости инструмента. С ним тоже большой ценовой разброс: можно купить фирменный дорогой перфоратор, а можно в 5 раз дешевле, но есть риск, что инструмент подведет в самый неподходящий момент.
Еще стоит учитывать стоимость спецодежды. Кто-то работает в том, что есть, другие покупают специальные комбинезоны за 15-30 тыс.
Страховаться нужно? Есть правила, как избежать несчастных случаев?
Страховаться однозначно нужно. Однажды я находился на больничном полгода - страховки не было, точнее была, но только от летального исхода или по инвалидности. Благо, управляющие компании оказались должны деньги за предыдущие работы и благодаря этим выплатам я выживал.
В нашей профессии есть правила и требования. Самое главное – быть внимательным, не суетиться и не торопиться, все и всегда проверять. Если соблюдать технику безопасности, тогда ничего не случится.
Будучи промышленным альпинистом, легко упасть? Вы падали?
Я считаю, соблюдая технику безопасности, упасть нереально. Никогда не понимал, как можно упасть, пока это не случилось со мной. Работал допоздна, торопился, нарушил несколько правил безопасности и сорвался с 5 этажа.
Первые мысли были, что я не буду ходить. Потом успокоился, сбежался народ, вызвали скорую. Попробовал шевелить рукам, затем ногами – все работало. Спросил себя: «А что я лежу? Сейчас приедет скорая и будет перетаскивать, а я весть грязный, в герметике». В итоге решил встать. Получилось легло, снял с себя всю одежду и сел ждать скорую, хотя по правилам нужно было лежать и не двигаться до приезда медиков.
Меня отвезли в больницу, сделали рентген, УЗИ, почти все было в норме. Только треснул двенадцатый позвонок и небольшая компрессия. От госпитализации отказался, знакомый отвез домой. Из лечения назначили только покой и корсет. Корсет купили друзья, огромное им спасибо. Два месяца лежал и вставал только по необходимости. Следующий месяц можно было стоять, немного гулять. Еще через месяц - присаживаться по чуть-чуть. На восстановление ушло полгода. Сейчас все зажило и пока что никак не сказывается.
Есть ли суеверия в вашей работе?
Лично у меня суеверий нет никаких. От других ребят-альпинистов и коллег не слышал тоже.
Какая техника безопасности у вас? Как каждый раз проверяете себя?
Перед работой обязательно проверяю все узлы, осматриваю веревку и все снаряжение на механические повреждения.
Работа промышленного альпиниста – всегда риск. Главная причина увечий и гибели – это несоблюдение техники безопасности. В 2009 году в Алмате погибли 4 промальпа из-за халатности руководства: они не получили официальный прогноз погоды и не запретили работу в ураган. При каких погодных условиях нельзя работать, кроме урагана? Когда руководитель обязан запретить подниматься и работать на высоте?
Нельзя работать, если обледеневшие веревки. При таких условиях спусковое устройство работать не будет. Веревка начнет проскальзывать, и человек полетит вниз. Также небезопасно работать в дождь. Когда веревки сильно намокнут, то также все спусковые и страховочные устройства станут проскальзывать. Да и никому не будет приятно висеть и работать под дождем.
Если в день работы у вас что-то произошло, все мысли об этом, то отменяете выход или собираетесь?
Чаще всего собираюсь. Я люблю свою работу. Она помогает успокоиться и расслабиться, откинуть плохие мысли.
Есть девушки в этой профессии?
Девушек мало, конечно, но они есть. В маленьких городах не встречал, в Москве есть.
На какую самую большую высоту поднимались?
Максимальная высота, на которой я работал, составляла 45 этажей, это 135 метров. После 10-этажных домов ощущения, конечно, другие, страшно не было, но дух захватывало. Выполнял демонтаж и монтаж оконных стекол, делал гидроотведение на стеклянном фасаде между этажей. Были мысли о том, как же интересно поработать еще выше. Когда выполняешь работу, то полностью сосредоточен на ней и ни на что не отвлекаешься, не думаешь о другом. А уже после с большим удовольствием рассматриваешь все вокруг и любуешься. Приятно, если заказчики угостят чашечкой кофе и бутербродом.
Какие необычные работы приходилось выполнять на высоте? Что было самое нелепое? А страшное?
Однажды мне приходилось снимать котенка с дерева, но это, скорее, не работа, а помощь. Делал поздравление в окно. Парень хотел организовать сюрприз жене и спуститься сам – раньше он такого не делал.
Я согласился, так как уже был опыт в обучении нескольких ребят своему делу. Договорились встретиться за несколько дней, обговорить все, ознакомиться с оборудованием и поучиться спускаться и подниматься по веревкам. Все прошло успешно. Следующий раз уже встречались в день Х, забрались на крышу, я все привязал, проверил, снарядил заказчика. Когда хотели начать спуск, ему позвонила жена и в истерике заявила, что все знает, и попросила не делать этого. Он решил поберечь ее нервы и не стал спускаться. Тогда я спустился сам и вручил букет. С заказчиком иногда общаемся, с женой у них все хорошо, недавно родили второго ребенка.
Нелепо выглядел случай, когда я сделал не ту квартиру, которую нужно. Был план работ по межпанельным швам, места ремонта разбросаны по всему дому. Один из участков я перепутал и сделать выше на этаж, где не нужно. Пришлось за свой счет переделывать.
А страшно было на доме высотой 45 этажей, когда одна веревка запуталась и пришлось спускаться, чтобы ее распутать. Это был угол дома, и балконы выступали через один. Когда при спуске не было опоры, то ветром могло задуть за угол и неизвестно, как далеко от стены.
«Много риска – много денег» - это про профессию промальпа? Без каких качеств в этой сфере нельзя?
Думаю, тут, как и в любой профессии, можно зарабатывать мало, а можно очень много, зависит от опыта, мастерства, умения продавать свои услуги и других факторов. В небольшом городе промышленный альпинист должен зарабатывать 100 тыс. рублей при условии, что он не занят 24/7. Рабочий день хорошего альпиниста стоит около 10 тыс. У новичков может быть и 2.
В нашей работе нельзя без хорошей физической формы, также важно быть ответственным и внимательным.
Ваша работа позволяет выходить на пенсию раньше? Какие дальнейшие планы в карьере?
О выходе на пенсию раньше других не слышал, но было бы неплохо. Планирую открыть ИП и нанять несколько ребят, чтобы работали под моим контролем.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Первые мысли сразу о женщинах. Для меня страсть - постоянное и почти неконтролируемое влечение к чему-либо. В моем случае это влечение к высоте, адреналину, страсть попробовать что-то новое и интересное.