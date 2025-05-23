«Для старта потребуется минимум 100 тысяч»: промышленный альпинист Руслан Хапистов раскрыл тонкости профессии

Страховочную привязь можно купить как за 3 тыс., так и за 100. Моя стоит 30. Под разные задачи используют разные привязи. Цена карабинов начинается от 500 рублей и достигает 10 тыс.

Очень нужная вещь – каска. Она обойдется примерно в 5 тыс. рублей. Каска требуется не только во время выполнения работы, но и при передвижении по объекту. Часто приходится ходить по чердаку, где потолки ниже роста, торчат трубы и арматура. Не раз каска помогала мне избежать травмы головы.

Страховочное устройство для промышленного альпинизма стоит 30 тыс. В целом для старта в этой профессии потребуется минимум 100 тыс. рублей. Это без учета стоимости инструмента. С ним тоже большой ценовой разброс: можно купить фирменный дорогой перфоратор, а можно в 5 раз дешевле, но есть риск, что инструмент подведет в самый неподходящий момент.

Еще стоит учитывать стоимость спецодежды. Кто-то работает в том, что есть, другие покупают специальные комбинезоны за 15-30 тыс.

Страховаться нужно? Есть правила, как избежать несчастных случаев?

Страховаться однозначно нужно. Однажды я находился на больничном полгода - страховки не было, точнее была, но только от летального исхода или по инвалидности. Благо, управляющие компании оказались должны деньги за предыдущие работы и благодаря этим выплатам я выживал.

В нашей профессии есть правила и требования. Самое главное – быть внимательным, не суетиться и не торопиться, все и всегда проверять. Если соблюдать технику безопасности, тогда ничего не случится.

Будучи промышленным альпинистом, легко упасть? Вы падали?

Я считаю, соблюдая технику безопасности, упасть нереально. Никогда не понимал, как можно упасть, пока это не случилось со мной. Работал допоздна, торопился, нарушил несколько правил безопасности и сорвался с 5 этажа.

Первые мысли были, что я не буду ходить. Потом успокоился, сбежался народ, вызвали скорую. Попробовал шевелить рукам, затем ногами – все работало. Спросил себя: «А что я лежу? Сейчас приедет скорая и будет перетаскивать, а я весть грязный, в герметике». В итоге решил встать. Получилось легло, снял с себя всю одежду и сел ждать скорую, хотя по правилам нужно было лежать и не двигаться до приезда медиков.

Меня отвезли в больницу, сделали рентген, УЗИ, почти все было в норме. Только треснул двенадцатый позвонок и небольшая компрессия. От госпитализации отказался, знакомый отвез домой. Из лечения назначили только покой и корсет. Корсет купили друзья, огромное им спасибо. Два месяца лежал и вставал только по необходимости. Следующий месяц можно было стоять, немного гулять. Еще через месяц - присаживаться по чуть-чуть. На восстановление ушло полгода. Сейчас все зажило и пока что никак не сказывается.

Есть ли суеверия в вашей работе?

Лично у меня суеверий нет никаких. От других ребят-альпинистов и коллег не слышал тоже.

Какая техника безопасности у вас? Как каждый раз проверяете себя?

Перед работой обязательно проверяю все узлы, осматриваю веревку и все снаряжение на механические повреждения.

Работа промышленного альпиниста – всегда риск. Главная причина увечий и гибели – это несоблюдение техники безопасности. В 2009 году в Алмате погибли 4 промальпа из-за халатности руководства: они не получили официальный прогноз погоды и не запретили работу в ураган. При каких погодных условиях нельзя работать, кроме урагана? Когда руководитель обязан запретить подниматься и работать на высоте?

Нельзя работать, если обледеневшие веревки. При таких условиях спусковое устройство работать не будет. Веревка начнет проскальзывать, и человек полетит вниз. Также небезопасно работать в дождь. Когда веревки сильно намокнут, то также все спусковые и страховочные устройства станут проскальзывать. Да и никому не будет приятно висеть и работать под дождем.