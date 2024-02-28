Сделайте фото наледи и травмы: адвокат рассказал, как получить компенсацию за падение на скользких улицах
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С приходом тепла и наступлением весны улицы российских городов становятся все опаснее — возрастает риск падения и получения травм. При этом далеко не все знают, что в данном случае можно рассчитывать на возмещение расходов на лечение, компенсацию морального вреда и даже утраченного заработка. Как всего этого добиться, сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.
По словам специалиста, за тот или иной обледенелый участок несут ответственность конкретные организации. Например, за безопасность придомовой территории многоквартирного дома отвечает управляющая компания или ТСЖ. Поддерживать порядок зон вокруг торговых центров, крупных и небольших магазинов, спортивных и развлекательных комплексов должны либо собственники зданий и помещений, либо арендаторы. В то же время содержание тротуаров, автобусных остановок, подземных переходов и, например, тех же дорожек в парках лежит на администрации.
Поэтому если вы поскользнулись на льду, упали и получили травму, в первую очередь необходимо зафиксировать сам факт падения, обстоятельства и место происшествия, чтобы в будущем понимать, к кому обращаться за компенсацией. Были ли в этот момент рядом свидетели? Запишите их имена и номера телефонов. Сделайте несколько фото того места, где вы упали, причем так, чтобы в кадре была видна наледь, а также сфотографируйте полученные травмы.
Ильдар Мухаметзянов
Основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online, адвокат
Кроме того, необходимо позвонить в скорую помощь, ее сотрудники фиксируют всю информацию, в частности адрес вызова и приема. Так в суде будет проще подтвердить получение травмы на том или ином месте. При этом важно не забыть запросить и сохранить всю медицинскую документацию, полученную от врачей скорой, например, эпикриз. Помимо этого, нужно будет также оформить больничный лист, обратившись с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС к врачу или вызвав его на дом. Если дело дойдет до суда, пригодятся также результаты рентгенологических исследований, выписка из истории болезни, рецепт от врача и кассовые чеки на лекарства.
Чтобы возместить ущерб, важно при первой возможности написать на электронную почту организации или органа, в ведении которого находится территория, где была получена травма. В письме нужно потребовать очистить территорию ото льда и компенсировать полученный вами ущерб. Помимо этого, нужно подготовить письменную претензию и ценным письмом отправить ее индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу по адресу, который указан в ЕГРИП или в ЕГРЮЛ.
Ильдар Мухаметзянов
Основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online, адвокат
Если в возмещении ущерба было отказано, то надо обратиться в суд. Причем иск необходимо подать по месту нахождения организации-виновника. В суде можно потребовать компенсацию не только трат на лечение, но и морального вреда, а также утраченного заработка. Например, если из-за падения вы не могли работать, так как ушли на больничный.
В таком случае в суде нужно будет предоставить справку 2-НДФЛ с указанием заработной платы за последние шесть месяцев и данных за период после получения травмы. При этом по всем вопросам, в том числе связанным с компенсацией ущерба и возмещением заработка, можно предварительно проконсультироваться с юристом, заключил Мухаметзянов.
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