Сделайте фото наледи и травмы: адвокат рассказал, как получить компенсацию за падение на скользких улицах

Если в возмещении ущерба было отказано, то надо обратиться в суд. Причем иск необходимо подать по месту нахождения организации-виновника. В суде можно потребовать компенсацию не только трат на лечение, но и морального вреда, а также утраченного заработка. Например, если из-за падения вы не могли работать, так как ушли на больничный.

В таком случае в суде нужно будет предоставить справку 2-НДФЛ с указанием заработной платы за последние шесть месяцев и данных за период после получения травмы. При этом по всем вопросам, в том числе связанным с компенсацией ущерба и возмещением заработка, можно предварительно проконсультироваться с юристом, заключил Мухаметзянов.

Ранее юрист Анастасия Подгрудкова рассказала, как добиться компенсации за испуг от падения сосульки. Специалист описал порядок действий на примере ситуации с юной екатеринбурженкой, которую чуть не убило льдом.