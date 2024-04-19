«Считаются практически "царапинами"»: основатель протезного центра рассказал о травмах Костомарова

Процесс протезирования — достаточно сложный и трудоемкий, поэтому он проходит в несколько этапов. В этой сфере травмы, как у фигуриста Романа Костомарова, называют «царапинами». Об этом порталу «Страсти» рассказал боевой ветеран, основатель протезно-ортопедического центра Limb в Ростове-на-Дону Сергей Сазонов.

Как пояснил Сергей Сазонов, люди с ампутациями как у Романа Костомарова возвращают до 80% возможностей из своей прошлой жизни и не имеют практически никаких ограничений.

«По сути, для них это как обувь: проснулся, надел протез, вечером пришел домой и перед сном снял протез. Человек практически не чувствует дискомфорта в жизни. И если он будет в штанах, вы никогда не поймете, что под ними скрывается протез. С протезами рук, конечно, дела обстоят сложнее. На данный момент технологии не развились до такого уровня, чтобы предложить людям с ампутацией рук изделие, которое будет полноценно заменять отсутствующую конечность. Даже оставшиеся два пальца, большой и указательный, будут выполнять больше функций, чем самый дрогой в мире протез», — объяснил Сергей.

Процесс протезирования происходит в несколько этапов. Рассмотрим ампутацию ног на уровне голени на примере Романа Костомарова. Для начала снимается гипсовый слепок остатка культи ноги. Здесь уже осуществляется формирование правильной посадки гильзы руками специалиста. После форма заливается медицинским гипсом, и мы получаем негатив слепка, который впоследствии обрабатывается с помощью специализированного инструмента. На выходе мы имеем гипсовую модель культи. В дальнейшем она дорабатывается с учетом технологии изготовления гильзы, где учитываются опорные части ноги.

Подробное интервью с боевым ветераном, который воевал с ампутированной ногой на протяжении семи лет, вы можете прочитать здесь.