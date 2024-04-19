«Хороший протез — это не просто кусок металла»: боевой ветеран воевал семь лет с ампутацией и поставил на ноги сотни людей

У ростовчанина Сергея Сазонова за плечами богатый боевой опыт. Мужчина воевал в Африке и на Ближнем Востоке. В общей сложности, за семь лет россиянин участвовал в пяти боевых конфликтах. За свои заслуги он награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Сергей показал себя как надежного товарища и отважного защитника. К сожалению, мужчина получил серьезное ранение, которое привело к ампутации ноги. Но это не помешало ему продолжить службу, еще семь лет оставаться в строю с протезом, принести пользу Родине и открыть свое дело. Вернувшись домой, Сергей не стал сидеть сложа руки и решил помогать товарищам, пережившим ампутацию. Для этого он основал протезно-ортопедическую компанию, где в прошлом году поставили на ноги уже 300 человек. В интервью порталу «Страсти» Сергей Сазонов рассказал, как ему удалось не упасть духом и вселить надежду в тех, кто в ней особенно нуждается.

— Потеря конечностей — серьезный стресс для человека. Когда вы получили травму, которая привела к ампутации? Что вы чувствовали, когда узнали об этом?

— Ранение я получил еще в далеком 2016 году, когда воевал на Ближнем Востоке. Во время разведывательной вылазки наша группа передвигалась по незнакомой местности, где я и наступил на противопехотную мину. От взрыва на несколько минут я потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что у меня отсутствует часть стопы. Других повреждений я тогда не чувствовал из-за состояния аффекта. Меня эвакуировали, и через два часа я попал в госпиталь. Затем пролежал на хирургическом столе восемь часов — врачи доставали из разных частей тела множественные осколки… Их оказалось более 50. Была травмирована не только стопа, но и другая нога, разрывы мягких тканей рук. Через три дня меня перенаправили в Россию для прохождения дальнейшего лечения.