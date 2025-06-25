«Считаем каждую ложечку йогурта?»: Нина Останина осудила возможный контроль алиментщиков за тратами на ребенка
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Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» назвала «мелочными» и поступающими «не по-мужски» тех алиментщиков, кто будет контролировать расходы бывших супругов на детей из выплаченных ими денег.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло в ходе круглого стола «Отцовство как традиционная семейная ценность» выступил с инициативой разрешить плательщикам алиментов следить за тем, на что матери их наследников тратят деньги. Свою идею он объяснил тем, что зачастую суммы «не платятся в полной мере» именно потому, что отцы не располагают данной информацией.
«Во-первых, нужно помнить, что алименты выплачиваются не бывшему супругу, а ребенку. Поэтому, если отец или мать, которые должны выплачивать алиментные обязательства, будут считать, сколько ложечек йогурта в этом месяце съел его ребенок, мне кажется, это мелочно. Во-вторых, не доверять распределение средств второму родителю, когда ты сам не участвуешь в воспитании ребенка — это как-то не по-мужски», — считает парламентарий.
Кроме того, по ее мнению, предложение зампреда Пожигайло может привести к тому, что ребенок станет инструментом в разборках между родителями. А этого допустить никак нельзя.
«Моя позиция такая: деньги должны выплачиваться в полном объеме. В противном случае за решением проблемы всегда можно обратиться в суд. Но, если не удалось урегулировать этот вопрос нормальным цивилизованным способом, то ребенок от этого страдать не должен», — добавила председатель комитета.
Кроме того, отмечает Нина Останина, в России уже действует Федеральный закон №48 «Об опеке и попечительстве». Речь идет о случаях, когда родители попадают под надзор соответствующего госоргана. Согласно Статье №25 документа, опекун или попечитель должен предоставлять ежегодный отчет о том, сколько денег и на что было потрачено родителем на ребенка.
«Если ребенок взят под опеку, то опекун обязан отчитываться, сколько и каких продуктов или вещей он купил ребенку, предоставить все документы, чеки и так далее. А теперь предлагают обязать родителя, который воспитывает ребенка ежемесячно предоставлять такой финансовый отчет, но не органам опеки, а второму родителю. Это нарушает все законы общечеловеческой морали и нравственности», — заключила Нина Александровна.