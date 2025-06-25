«Считаем каждую ложечку йогурта?»: Нина Останина осудила возможный контроль алиментщиков за тратами на ребенка

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» назвала «мелочными» и поступающими «не по-мужски» тех алиментщиков, кто будет контролировать расходы бывших супругов на детей из выплаченных ими денег.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло в ходе круглого стола «Отцовство как традиционная семейная ценность» выступил с инициативой разрешить плательщикам алиментов следить за тем, на что матери их наследников тратят деньги. Свою идею он объяснил тем, что зачастую суммы «не платятся в полной мере» именно потому, что отцы не располагают данной информацией.