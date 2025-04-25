«Чем мы помогли нашей молодежи?»: Нина Останина осудила «выпады» в адрес одиноких 30-летних парней

«Поэтому прежде, чем обвинять сегодня нашу молодежь в карьеризме, в нежелании вступать в брак, я все-таки, что называется, на себя в политическое зеркало посмотрела, все ли мы сделали для нашей молодежи. И честно признала, нет не все. Сначала давайте спросим себя, чем мы помогли нашей молодежи, потому что большая часть молодых людей получает высшее образование платно за счет того, что им помогают родители.

Пока, я считаю, делать такие выводы, обвиняя нашу молодежь в том, что они не хотят вступать в брак и рожать детей, по отношению к самой молодежи, мягко говоря, несправедливо. А по большому счету это отталкивает молодежь от тех политиков, которые делают подобные заявления», - заключила парламентарий.