«Счет пополам?»: психолог Синютина о том, когда мужчина не обязан платить за девушку

Третья ситуация, когда считается нормальным то, что женщина платит в ресторане сама за себя: она – идейная феминистка. В таком случае попытку мужчины самостоятельно оплатить ужин такая дама может воспринять как личное оскорбление.

Четвëртая ситуация: мужчина и женщина – коллеги по работе или бизнес-партнёры. В таком случае за столом оказываются не дама и джентльмен, а две бесполые деловые личности. Логично, что они равноправно делят счëт.

Пятая ситуация: девушка пришла с молодым человеком на свидание, но не хочет, чтобы у еë визави появилась хоть малейшая надежда на некое продолжение вечера. Всем хорошо известна довольно двусмысленная поговорка: «Кто девушку ужинает, тот еë и танцует» . Так что, если девушка не очень расположена к «танцам» сразу на первом свидании, еë желание оплатить свою часть счëта вполне оправдано.

Когда платить пополам – ненормально

В целом, в нашем обществе мужчина, предлагающий разделить счет, воспринимается практически всегда негативно. Если в ресторан идут муж (не американец и не европеец) и жена, а он начинает говорить: «Ой, что-то у меня с деньгами не очень, давай каждый заплатит за себя», всё это указывает только на одно – рядом с вами жадный мужчина, от которого нужно держаться подальше.

Теперь представим, что мужчина приглашает даму (пусть и делового партнëра) в ресторан или кафе обсудить рабочие моменты. Да, безусловно, это бизнес-встреча. Но любой уважающий себя мужчина просто обязан (в рамках российской ментальности и наших традиций) предложить оплатить счёт самостоятельно. Дама может отказаться. Но тогда это уже еë выбор.

Еще рассмотрим ситуацию, когда мужчина (опять же наш, российский) пригласил девушку на первое свидание и в конце предложил заплатить «каждый за себя». В таком случае девушка непременно должна последовать его предложению, а потом внести телефон этого субъекта в черный список своего телефона.

Исключение из всех правил составляет союз или попытка мужчины завязать отношения с идейной феминисткой, заключила специалист.

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