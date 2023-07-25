«Счет пополам?»: психолог Синютина о том, когда мужчина не обязан платить за девушку
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Вопрос о том, кто, когда и за что платит, в России, увы, не праздный. В разные периоды времени он то отходил на второй план, уступая место более актуальным вопросам, то вновь возвращался в социальную повестку дня. Мы поговорили с причинным психологом Юлией Синютиной о том, какие существуют точки зрения на этот счет.
Когда платить пополам – нормально
Если девушка начала встречаться с иностранцем (особенно с американцем, англичанином или европейцем), она должна быть готова к тому, что платить пополам — это единственно приемлемо и правильно. В большинстве западных обществ принято, что каждый платит за себя. В этом, в частности, с точки зрения западных людей, проявляется так называемое «истинное равенство полов».
Также подобное «равноправное» распределение финансовых расходов нормально для русского мужчины, выросшего на западе. Возможно, он выглядит как соотечественник, и даже чисто говорит по-русски, однако имеет другую, отличную от нашей, ментальность. Так что не стоит удивляться, когда он вдруг неожиданно предложит вам «располовинить счëт».
Юлия Синютина
Причинный психолог
Третья ситуация, когда считается нормальным то, что женщина платит в ресторане сама за себя: она – идейная феминистка. В таком случае попытку мужчины самостоятельно оплатить ужин такая дама может воспринять как личное оскорбление.
Четвëртая ситуация: мужчина и женщина – коллеги по работе или бизнес-партнёры. В таком случае за столом оказываются не дама и джентльмен, а две бесполые деловые личности. Логично, что они равноправно делят счëт.
Пятая ситуация: девушка пришла с молодым человеком на свидание, но не хочет, чтобы у еë визави появилась хоть малейшая надежда на некое продолжение вечера. Всем хорошо известна довольно двусмысленная поговорка: «Кто девушку ужинает, тот еë и танцует». Так что, если девушка не очень расположена к «танцам» сразу на первом свидании, еë желание оплатить свою часть счëта вполне оправдано.
Когда платить пополам – ненормально
В целом, в нашем обществе мужчина, предлагающий разделить счет, воспринимается практически всегда негативно. Если в ресторан идут муж (не американец и не европеец) и жена, а он начинает говорить: «Ой, что-то у меня с деньгами не очень, давай каждый заплатит за себя», всё это указывает только на одно – рядом с вами жадный мужчина, от которого нужно держаться подальше.
Теперь представим, что мужчина приглашает даму (пусть и делового партнëра) в ресторан или кафе обсудить рабочие моменты. Да, безусловно, это бизнес-встреча. Но любой уважающий себя мужчина просто обязан (в рамках российской ментальности и наших традиций) предложить оплатить счёт самостоятельно. Дама может отказаться. Но тогда это уже еë выбор.
Еще рассмотрим ситуацию, когда мужчина (опять же наш, российский) пригласил девушку на первое свидание и в конце предложил заплатить «каждый за себя». В таком случае девушка непременно должна последовать его предложению, а потом внести телефон этого субъекта в черный список своего телефона.
Исключение из всех правил составляет союз или попытка мужчины завязать отношения с идейной феминисткой, заключила специалист.
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