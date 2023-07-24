Психолог Василькова: 5 женских качеств, которые отталкивают мужчин

Некоторые качества характера и поступки женщин действительно могут снижать интерес к ним со стороны мужчин. Неопровержимым фактом, безусловно, является то, что каждый человек уникален, поэтому то, что не привлекательно для одного человека, для другого абсолютно нормально. Тем не менее, есть несколько распространенных поведенческих и эмоциональных аспектов, которые для большинства мужчин являются своего рода маркерами. Эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова рассказала порталу «Страсти» о пяти проявлениях женского характера, которые могут оттолкнуть мужчин.

● Ревность. Чрезмерная ревность женщины может негативно сказываться на отношениях с партнером, подчеркивает специалист. Особенно в тех случаях, когда ревность безосновательна. Это может вызывать напряжение и очень сильно утомлять. Поэтому так важно найти баланс, чтобы не ограничивать партнера в его свободе и не вызывать у него стресс своим поведением.

● Отсутствие самостоятельности. Некоторым мужчинам, предпочитающим партнерские отношения, важно, чтобы женщина была способна самостоятельно справляться с проблемами, брала так же, как и мужчина, на себя ответственность за какие-то бытовые сферы. Отсутствие самостоятельности и перекладывание ответственности полностью на плечи мужчины могут снижать доверие и интерес с его стороны.

● Неуважение. Любому человеку, как мужчине, так и женщине, важно, чтобы партнер относился к нему с уважением. Отсутствие уважения – это не только про прямые оскорбления в адрес партнера, это гораздо более широкое понятие: когда в поступках и словах человека присутствует неблагодарность, обесценивание достижений, игнорирование интересов, невнимательность к мужчине, пренебрежительное отношение.

«Наличие взаимного уважения – один из краеугольных камней здоровых. долгосрочных и гармоничных союзов», - поясняет Василькова.

● Отсутствие коммуникации и эмоциональной близости. Отсутствие открытого и честного общения, замалчивание каких-то своих проблем, взглядов, желаний, неумение выражать чувства и неспособность поддерживать эмоциональную связь не лучшим образом влияют на глубину отношений – вызывают множество нерешенных вопросов и обид.

● Зависимость от партнера. Зависимость может выражаться как в желании тотального контроля, так и в тотальной несамостоятельности женщины – например, в области быта и финансов. Причем оба варианта зависимости могут успешно сосуществовать.