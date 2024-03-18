Сатурн в 9-м доме и крепкий желудок: что работодатели требуют от россиян в вакансиях

«Страсти» выяснили названы самые необычные требования работодателей в вакансиях.

В поисках работы россияне привыкли видеть среди требований «стрессоустойчивость» или «грамотную устную и письменную речь», но есть вакансии и с куда более необычными запросами.

Например, телеканал «ЧЕ!» искал «Тайного агента в отдел очень странных дел». Требований к кандидатам прилично: устойчивость к гипнозу и чтению мыслей, не любитель лапши, особенно на уши, в натальной карте Сатурн в 9-м доме, крепкий желудок.

«Наличие сглазов, порчи, а также потомственных ведуний или колдунов в роду будет преимуществом», — сказано в вакансии.

Строительная компания из Ульяновска разместила вакансию «Помощника главного мага в Хогвартс». Фанатам Гарри Поттера предлагают стать ассистентом главного мага, а также помогать в уходе за магическими существами. Среди требований «навыки владения магическими артефактами» и «опыт в общении с троллями и эльфами». Зарплата такого специалиста составит 50 тысяч рублей.

Другие необычные требования к соискателем читайте в нашем материале.