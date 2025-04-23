Певица Савельева поделилась тем, как поддерживает отношения спустя 15 лет брака
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Церемонию вручения премии FASHION PEOPLE AWARDS 2025 сегодня проходит в Подмосковье. Мероприятие посетила певица Александра Савельева. Корреспондент сайта «Страсти» узнал у исполнительницы, как она поддерживает отношения с мужем на расстоянии.
Актер Кирилл Сафонов и Александра Савельева сыграли свадьбу 15 лет назад. Супруги в силу занятости иногда могут подолгу не видеться. Например, сейчас звезда сериала «Татьянин день» гастролирует с театром, а его жена находится в столице.
«Если любовь есть, то расстояние не помеха. Наоборот, это очень приятный эксперимент», — заявила Александра.
Также Савельева поделилась тем, как она вместе с супругом проводит время. Для укрепления отношений звездная пара проводит время как наедине, так и с семьей. С появлением ребенка, как призналась Александра, ее отношения с Кириллом не изменились.
«Что-то придумываем, куда-то ходим. Делаем семейные выезды: с ребенком или без ребенка. Я считаю, что брак, когда у вас хорошие отношения, все равно должен подкрепляться. С появлением ребенка наши отношения не изменились. Мне кажется, они стали даже более честными», — отметила певица.
Ранее актриса Екатерина Волкова рассказала корреспонденту сайта «Страсти», как отметила 15-летие совместной жизни с мужем. Пара решила второй раз сыграть свадьбу.