Самый известный пожарный России после съемок в фильме «Я с тобой задыхаюсь» признался, что сбылась его мечта

Самый известный пожарный России и крупный блогер Павел Яманов (Пожарный BRZ) рассказал, что благодаря съемкам в фильме «Я с тобой задыхаюсь» сбылась его мечта. Он с детства хотел сняться в кино. Об этом Павел сообщил сайту «Страсти».

«В фильме был мой дебют, я никогда ранее не снимался, но из детства у меня стояла такая цель, мечта. Я хотел сняться в каком-то фильме, и оно свершилось. В фильме я играю... Скорее, знаете, не играю. Я выполнял свою профессиональную задачу по спасению главных героев. Поэтому по большей части мне не приходилось играть, я просто выполнял свою работу», - признался Яманов.

Главную героиню играла блогер Натали Гурманова. Павел рассказал, что не был с ней знаком прежде.

«Мы встретились только на съемочной площадке», - поделился собеседник.

Мелодрама «Я с тобой задыхаюсь» выйдет в прокат 10 апреля.

Также Павел рассказал, что на данном этапе профессионально занимается съемками, создает клипы.

«Цель снять что-то, наверное, тоже очень крутое, стоящее, о чем все будут говорить и кричать», - не скрывает Яманов.

Подробнее о службе Павла в пожарной охране и о том, почему он ушел из профессии, читайте в нашем интервью.