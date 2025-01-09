Самовольное снятие денег грозит судом: может ли Анна Седокова завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы
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Ситуация вокруг смерти баскетболиста Яниса Тиммы по-прежнему остается напряженной. Вопрос о разделе имущества спортсмена пока не выходил за рамки семьи, однако поползновения в этом направлении есть. По словам сестры Яниса, его бывшая супруга Анна Седокова намерена завладеть американскими счетами. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли певица может получить доступ к деньгам за рубежом, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
Сестра Яниса заявила в беседе с журналистами, что Анна якобы уже связалась с банком в США и назвалась законным администратором счетов. Поделиться подробностями на эту тему женщина пообещала чуть позже.
По словам Тимура Харди, деньги на счетах умершего, как и любое другое имущество, наследуется: по завещанию или, если такового не было, по закону. Теоретически возможно, но маловероятно, что Янис завещал что-то Анне или ее сыну Гектору. А по закону она наследницей не является, так как 9 декабря, за несколько дней до смерти Яниса, пара развелась и претендовать на имущество Яниса Тиммы исполнительница не может.
По тем данным, что мне известны, наследниками Тиммы являются его родители и сын Кристиан от первого брака. Что касается информации о том, что Анна связывалась с банками в США представившись законным администратором его счетов, не совсем понятно, какое отношение имеет администратор к счетам умершего. Возможно, у Анны была доверенность от Яниса Тиммы, однако банки после получения информации о смерти человека блокируют счета и останавливают все операции по счетам умершего, соответственно доверенность тоже аннулируется (ст. 188 ГК РФ).
Тимур Харди
адвокат
Поэтому, по словам адвоката, логично предположить, что снять деньги со счетов бывшего мужа Седокова не сможет. Самовольное снятие или перевод денег со счетов, если вдруг получилось их снять до того, как информация о смерти человека дошла до банка, может стать причиной судебного разбирательства, заключил эксперт.
Ранее сестра Яниса Тиммы заявила, что Седокова не прислала обещанные деньги на похороны. К 8 января средства так и не поступили на счет.