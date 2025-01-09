Самовольное снятие денег грозит судом: может ли Анна Седокова завладеть зарубежными счетами Яниса Тиммы

Ситуация вокруг смерти баскетболиста Яниса Тиммы по-прежнему остается напряженной. Вопрос о разделе имущества спортсмена пока не выходил за рамки семьи, однако поползновения в этом направлении есть. По словам сестры Яниса, его бывшая супруга Анна Седокова намерена завладеть американскими счетами. Сайт «Страсти» решил выяснить, действительно ли певица может получить доступ к деньгам за рубежом, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Сестра Яниса заявила в беседе с журналистами, что Анна якобы уже связалась с банком в США и назвалась законным администратором счетов. Поделиться подробностями на эту тему женщина пообещала чуть позже.

По словам Тимура Харди, деньги на счетах умершего, как и любое другое имущество, наследуется: по завещанию или, если такового не было, по закону. Теоретически возможно, но маловероятно, что Янис завещал что-то Анне или ее сыну Гектору. А по закону она наследницей не является, так как 9 декабря, за несколько дней до смерти Яниса, пара развелась и претендовать на имущество Яниса Тиммы исполнительница не может.