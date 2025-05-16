Самбиста, избившего девушку в ночном клубе в Калининграде, отправили в СИЗО

В Калининграде арестовали самбиста, который избил 26-летнюю девушку в ночном клубе. Правозащитница Светлана Грачева рассказала, что мужчину отправили в СИЗО. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Нападение на россиянку было совершено в ночь на 8 мая в караоке-баре, где она работала менеджером. В ту смену девушки в заведении отдыхала компания, которая не платила за счет. Когда жительница Калининграда в очередной раз обратилась к мужчинам с просьбой расплатиться, один из них набросился на нее и нанес удар кулаком в лицо.

Девушка рассказывала, что в больнице ей диагностировали перелом медиальной стенки глазницы (орбиты) и перелом решетчатой кости с правой стороны. Правоохранители возбудили уголовное дело.

После того, как к истории россиянки подключились СМИ, медийные персоны, а также правозащитница Светлана Грачева и депутат Госдумы Ксения Горячева, подозреваемого в избиении арестовали. По данным источника «Страсти», мужчина был отправлен в СИЗО вечером 15 мая.

Ранее в Москве бывший сожитель сломал женщине кисть детским зимним ботинком.