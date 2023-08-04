Самая красивая стюардесса России Алёна Писарева о том, что раздражает в пассажирах

Сколько раз, отправляясь в путешествие на самолете, вы становились свидетелями нервозных или необычных ситуаций на борту? Как часто обращались за помощью к бортпроводникам или, быть может, вовсе не обращали на них внимание? Поговорили с обладательницей титула «Самая красивая стюардесса России» Аленой Писаревой, как выглядят пассажиры глазами бортпроводников.

Какую-то отличительную, раздражающую в пассажирах особенность стюардесса назвать не может. Однако есть нюанс, который печалит всех бортпроводников – безразличие.

«Ты стоишь улыбаешься, встречаешь всех, а пассажиры на тебя даже не смотрят. Такое редко бывало, но всё-таки ты доброжелательно настроен, хочешь общаться, помочь, а тебе даже не отвечают на приветствие. Не то чтобы это прям раздражает, просто расстраивает», - поясняет Алёна.

Бывали, конечно, и неприятные ситуации. Например, однажды двое мужчин устроили перепалку с двумя «молодыми, скажем так, манерными парнями». В какой-то момент мужчины вызвали Алёну и потребовали разобраться, стали вести себя агрессивно, но, благо, за стюардессу заступились пассажиры: мол, что вы, хрупкую девушку позвали, чтобы свои мужские разборки выяснять? К счастью, конфликт сошел на нет, когда мужчин пересадили.

Нередко Алёне приходилось выполнять роль психолога – оказывать поддержку пассажирам с аэрофобией.

«Часто случались такие моменты, когда я весь полет сидела с одним пассажиром: его трясёт, а я просто держу его за руку и не могу никуда уйти, потому что у него паническая атака. Сидишь, всё ему объясняешь, успокаиваешь, пытаешься как-то сгладить полёт, так сказать», - рассказывает стюардесса.

Ни раз происходили на борту самолета и влюбленности. По словам Алёны, как-то непристойно себя вести на самолете недопустимо, но обмениваться контактами авиакомпания, в которой она работает, не запрещает.

«Записки, взгляды – случалось. Было приятно, когда симпатичные молодые парни проявляли интерес и возникал такой обмен невербальный. Приглашали встретиться: «я тебя встречу», «я тебя заберу», «вот мой телефон», оставляли записки, розочки и всё такое. На тот момент я была уже невестой и потому часто просто показывала кольцо на пальце и улыбалась», - заключила Алёна.

О том, за что отвечают бортпроводники, и по какой причине их могут оштрафовать, читайте в нашем материале.