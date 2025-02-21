«Сама добилась»: продюсер высказался о пропавшей Татьяне Овсиенко

Продюсер Андрей Литягин рассказал о своем отношении к певице Татьяне Овсиенко. В 2024 году она пропала со сцены, а позже появилась в неузнаваемом виде на выступлении в Краснодаре. Поползли слухи, что изменения во внешности связаны с употреблением алкоголя. Сама исполнительница объясняла это проблемами с позвоночником. Сайт «Страсти» поинтересовался у продюсера Андрея Литягина, известно ли ему, как живет Овсиенко. Напомним, некоторое время она работала в группе «Мираж», создателем которой был Литягин.

«Я к Татьяне очень хорошо отношусь и уважаю ее как певицу. Она сама всего добилась и сделала себе имя. И считаю, что не имею права интересоваться ее частной жизнью. К творчеству это не имеет никакого отношения, и, в конце концов, это просто бестактно. Так что это вопрос к желтой прессе», - высказался он.

Также продюсер объяснил, почему солистки «Миража» неоднократно менялись. Были и Наталья Ветлицкая, и Овсиенко, и Екатерина Болдышева – последняя сотрудничает с ним до сих пор.

«Артисты и продюсеры расходятся только по одной причине: у нас не работают контрактные обязательства. Вот если бы в контрактах были прописаны компенсации в семизначных числах, конфликтов было бы меньше», - высказался Литягин.

О работе продюсера сейчас, отношении к уехавшим артистам, а также молодым исполнителям – певцу SHAMAN, Татьяне Куртуковой и другим – читайте в нашем интервью.