«С возрастом стал странным»: звездный адвокат высказался об общении с Бари Алибасовым

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал об общении с эпатажным продюсером Бари Алибасовым. Его слова приводит сайт «Страсти».

Известно, что Жорин давно дружит и работает с основателем группы «На-на». В 2019 году он даже помогал составить музыканту завещание.

Как признался адвокат, в настоящее время они с продюсером продолжают общаться, однако периодичность их коммуникации существенно изменилась.

«Мы время от времени общаемся. Сейчас меньше, потому что Бари уже взрослый человек со своими задачами, проблемами. А так, хорошие у нас взаимоотношения. И в целом Алибасов крутой чувак. Потому что, во-первых, его имидж такого оголтелого, не совсем адекватногочеловека не соответствует тому, какой он есть на самом деле. Он достаточно грамотный, продуманный, талантливый человек. Понятно, что с возрастом он стал, мягко говоря, более странным», — высказался юрист.

Жорин также подчеркнул, что его представление об отечественном шоу-бизнесе сформировалось во многом благодаря Алибасову.

«Очень многие вещи, из которых у меня сложилось представление о том, что такое шоу-бизнес, он (Бари Алибасов — прим. «Страсти») в свое время мне ненавязчиво объяснял», — пояснил он.

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