С сусальным золотом: раскрыта стоимость самых дорогих пасхальных куличей в России

Самые дорогие пасхальные куличи в России продают в Москве за 32 тысячи рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Через несколько дней наступает Пасха. Многие уже купили куличи к празднику, а кто-то еще раздумывает над тем, где приобрести выпечку. «Страсти» изучили предложения на рынке и выяснили, что самые дорогие куличи продаются в Москве.

«Кафе Пушкинъ» предлагает куличи в виде торта из белого шоколада стоимостью 32 тысячи рублей, его вес 2,6 кг. Есть и вариант попроще — двухъярусный кулич с золотыми ангелочками и яйцом на верхушке за 18 500 рублей. Однако журналисты, которые решили продегустировать выпечку, остались не в восторге от вкуса.

«Просто так этот кулич я бы точно не купила: слишком дорого и не стоит своих денег. Переплачивать за кучу шоколада совсем не хочется. Наверное, кондитеры сделали такой ход ради зрелищности, но по факту ожидания не совпали с реальностью», — рассказали журналисты «Тинькофф Журнала».

В продаже есть и куличи с позолотой. Так, екатеринбургский ресторан «Итальянцы» продает за 9500 рублей кулич с начинкой из трюфельной карамели весом 700 грамм. Он покрыт сусальным золотом.