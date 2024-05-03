Дорого и невкусно: сколько стоят куличи на Пасху-2024 в ресторанах и магазинах России
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Близится Пасха, а значит, перед многими стоит выбор — какой же кулич купить на праздничный стол? Сейчас в продаже есть куличи с разными начинками, «полезные» для тех, кто худеет и даже в сусальном золоте. Но сколько стоит вся эта роскошь? «Страсти» рассказывают о самых необычных и дорогих куличах на Пасху в 2024 году.
Ресторанные куличи с золотом
Многие рестораны предлагают к Пасхе индивидуальное меню, в котором появляются куличи. Кто-то даже организовывает доставку праздничной выпечки. Один из таких ресторанов — «Кафе Пушкинъ». Их кулич выглядит скорее как торт. Самый дешевый кулич — «Детский» — весом 130 г стоит 1600 рублей, самый дорогой — «Семейный» — весит 2,6 кг, за него придется отдать 32 000 рублей.
Есть и вариант попроще — двухъярусный кулич с золотыми ангелочками и яйцом на верхушке за 18 500 рублей. Именно такой и решили взять на пробу журналисты из «Тинькофф Журнала». Однако оказалось, что под большим куполом в виде торта — пустота, а внутри него маленький привычный всем кулич из теста.
«Просто так этот кулич я бы точно не купила: слишком дорого и не стоит своих денег. Переплачивать за кучу шоколада совсем не хочется. Наверное, кондитеры сделали такой ход ради зрелищности, но по факту ожидания не совпали с реальностью», — рассказала журналистка, дегустировавшая кулич.
Куда дешевле обойдется «Пасхальный панеттоне» из одного из самых дорогих ресторанов Москвы «Сахалина» — всего 2700 рублей за 600 грамм. В продаже также есть большие шоколадные пасхальные яйца с разными начинками — они стоят 4500 рублей за штуку.
Для любителей роскоши есть несколько заведений, которые предлагают купить куличи в сусальном золоте. Так, екатеринбургский ресторан «Итальянцы» продает за 9500 рублей кулич с начинкой из трюфельной карамели весом 700 грамм.
Есть варианты и более доступные по цене — кафе-гостиная «Гретель» в Волгограде предлагает кулич, обернутый в сусальное золото с начинкой из цукат и клюквы за 2500 рублей. Вес выпечки — 1 кг.
Сколько стоят куличи из магазинов
Вряд ли в магазинах вы найдете куличи за 30 тысяч рублей, но все же и здесь можно найти изысканные варианты по высокой стоимости. Например, в сети «Азбука вкуса» предлагают итальянские куличи различного веса — за классический вариант с изюмом и апельсиновыми цукатами в подарочной коробке с бантом просят 4998 рублей, вес 750 г.
Куличи российского производства в магазине тоже есть — за выпечку весом 780 г, украшенную мастикой, придется заплатить 3290 рублей.
В ассортименте есть и кулич из муки без глютена, а также кулич для веганов — оба по 1280 рублей.
При этом в обычных сетевых магазинах вроде «Пятерочки» или «Перекрестка» цены на куличи гораздо ниже — самые дорогие варианты весом 650−700 г не превышают 500−600 рублей.
РПЦ против дорогих куличей
После того, как СМИ подхватили новости о куличе за 32 тысячи рублей из «Кафе Пушкинъ», в РПЦ решили напомнить, что стремление к роскоши не соответствует совести православного христианина.
«Думаю, что люди, которые действительно переживают Воскресение Христово, в том числе богатые, которые теоретически могут позволить себе подобного рода дорогие яства, предпочитают пожертвовать часть суммы людям, которые не имеют вообще ничего, чтобы отпраздновать Пасху», — заявил в беседе с «Абзацем» представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе.