Близится Пасха, а значит, перед многими стоит выбор — какой же кулич купить на праздничный стол? Сейчас в продаже есть куличи с разными начинками, «полезные» для тех, кто худеет и даже в сусальном золоте. Но сколько стоит вся эта роскошь? «Страсти» рассказывают о самых необычных и дорогих куличах на Пасху в 2024 году.

Ресторанные куличи с золотом

Многие рестораны предлагают к Пасхе индивидуальное меню, в котором появляются куличи. Кто-то даже организовывает доставку праздничной выпечки. Один из таких ресторанов — «Кафе Пушкинъ». Их кулич выглядит скорее как торт. Самый дешевый кулич — «Детский» — весом 130 г стоит 1600 рублей, самый дорогой — «Семейный» — весит 2,6 кг, за него придется отдать 32 000 рублей.

Есть и вариант попроще — двухъярусный кулич с золотыми ангелочками и яйцом на верхушке за 18 500 рублей. Именно такой и решили взять на пробу журналисты из «Тинькофф Журнала». Однако оказалось, что под большим куполом в виде торта — пустота, а внутри него маленький привычный всем кулич из теста.

«Просто так этот кулич я бы точно не купила: слишком дорого и не стоит своих денег. Переплачивать за кучу шоколада совсем не хочется. Наверное, кондитеры сделали такой ход ради зрелищности, но по факту ожидания не совпали с реальностью», — рассказала журналистка, дегустировавшая кулич.