«Формальность»: адвокат Сергей Жорин объяснил, чем закончится суд за наследство Ширвиндта

Адвокат Сергей Жорин назвал судебное дело по завещанию Ширвиндта формальностью. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня СМИ сообщили, что внук покойного Александра Ширвиндта обратился с иском в суд. Журналисты писали, что мэтр оставил завещание, в котором поделил имущество между всеми ближайшими родственниками, включая внуков. Вот только у одного из них в завещании неверно указана дата рождения. Для установления права на наследство родственник подал в суд.

По словам адвоката Сергея Жорина, такие судебные дела быстро рассматриваются в пользу наследников.

«Если речь идет о технической ошибке, то никаких проблем нет. Это будет устранено, и в соответствии с завещанием, наследник вступит в наследство. Поэтому я думаю, что это некая формальность по устранению ошибки» — рассказал он.

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