«Могут быть неприятности»: как скандал с Орбакайте скажется на карьере Авраама Руссо

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал отказ певицы Кристины Орбакайте петь с артистом Авраамом Руссо. Исполнители должны были вместе выступить в Дубае, но в последний момент дочь Аллы Пугачевой нарушила договоренности. По мнению продюсера, Руссо не стоит пытаться налаживать отношения и делать проекты с Кристиной, так как это только очернит его имя.

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов отметил, что для него стала «большим шоком» новость о поступке Орбакайте. Он обратился к Аврааму и призвал его больше не иметь дел с семьей Примадонны.

«Я посоветовал бы Аврааму вообще никаких сотрудничеств, коллабораций с семьей Аллы Пугачевой не вести, потому что сейчас все видят, какая у них позиция по отношению к нашей стране», - подчеркнул продюсер.

Сергей Дворцов уверен, что сотрудничество с Орбакайте только навредит Руссо. Поэтому он считает, что ему нужно развивать свое творчество без дуэтов с ней.

«Если Руссо все-таки запишет какой-то дуэт с Кристиной, он себя только загрязнит, очернит свое имя. Мой ему совет — лучше этого не делать, потому что могут быть какие-то после этого неприятности. Все-таки шлейф Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) тянется по всей семье», - заявил Дворцов.

Ранее появилась информация, что Кристина Орбакайте поет в полупустых залах в США.

*(Признан иноагентом на территории РФ)