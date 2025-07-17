С компании брата Алсу Руслана Сафина продолжают списывать долги. Об этом стало известно «Страстям».

В январе 2025 года СМИ сообщали, что компания ООО «АНСИСТЕМС», учредителем которой является брат певицы Алсу Руслан Сафин, задолжала 665 миллионов рублей. Основную часть долгов составляли обязательства за кредиты перед банками.

Сам Сафин был признан банкротом еще в 2023 году — у него изъяли коттедж в Подмосковье и даже дорогостоящие часы, которые пустили с молотка.

Часть долгов компания брата Алсу погашает — согласно ФССП, были завершены исполнительные производства на сумму 116 миллионов рублей. Однако это не мешает появляться все новым долгам — в той же базе приставов последний появился в июле 2025 года. Сейчас сумма задолженности составляет 156,7 миллионов рублей.

Есть у ООО «АНСИСТЕМС» и активные дела в Арбитражном суде — с компании требуют взыскать 117,5 миллионов рублей за невыплаченные кредиты. Итого общая сумма задолженности на данный момент составляет 274,2 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают Алексея Чадова из-за долга в 207 тысяч рублей.