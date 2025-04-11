«С каждым годом все сложнее кого-то впускать в свой дом»: Миша Марвин о поисках любви

Миша Марвин признался, что привык к одиночеству после неудач в любви. Певец и автор хитов рассказал о поисках второй половинки сайту «Страсти».

Миша Марвин является завидным холостяком в шоу-бизнесе. Пока артисту не удалось встретить любовь, но при этом он не боится и быть одному. По словам Миши, чем дольше длится одиночество, тем больше оно ему нравится.

«Я, честно сказать, не боюсь одиночества, потому что я очень много времени один. Да, у меня были отношения, но они были не такие длительные, поэтому одиночество для меня окей. Я себя хорошо чувствую. И вот, что страшно: чем дальше, тем больше оно мне нравится, это одиночество. Единственное, чего я боюсь — если в ближайшее время я не смогу найти себе вторую половинку и построить семью, то не знаю, как это будет в дальнейшем. То есть это с каждым годом все сложнее и сложнее — кого-то впускать в свой дом, в свои привычки, в свой мир», — высказался музыкант.

Марвин признается, что, будучи в отношениях, окружает девушку заботой. Это — его язык любви. Также он готов на сумасшедшие подвиги ради возлюбленной.

«У меня гораздо все проще — забота. Я гиперзаботливый, когда в отношениях. Конечно же, я делаю и подарки, и могу полететь на край света за человеком, и могу увезти ее на край света за эмоциями. Просто осталось теперь найти этого человека, для которого я буду делать какие-то сумасшедшие приятные поступки», — рассказал артист.

Полное интервью Миши Марвина о съемках в вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!», работе со звездами и уходе из Black Star читайте здесь.