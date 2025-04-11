«Музыка пока меня не покидала»: Миша Марвин о работе со звездами, уходе из Black Star и поисках любви
© Фотограф Дерегузова Ольга
У некоторых артистов уходят годы на создание успешного трека, но, кажется, что Миша Марвин раскрыл формулу хита. Его песни возглавляют музыкальные чарты и имеют множество музыкальных наград. А еще Миша известен как автор треков для звезд. Он написал «Самую-Самую» для Егора Крида, «Кислород» для «ВИА Гры», «Французский поцелуй» для их дуэта с Ханной, и это те композиции, которые когда-то полюбились публике и до сих пор остаются на слуху.
Марвин не понаслышке знает, как потерять все и начинать с нуля. В 2022 году он прекратил сотрудничество с лейблом Black Star, которому отошли его сценический псевдоним и песни. Однако трудности не сломили Мишу: он не только не забросил творчество, но и дал обещание — писать и выпускать по треку каждый месяц.
Также Миша развивает карьеру на ТВ. На этот раз Марвин стал членом жюри второго сезона вокального шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!».
А еще Миша — завидный холостяк шоу-бизнеса. Артист не скрывает, что давно готов к семье, поэтому отправился искать любовь на романтический проект.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» Марвин рассказал, на что готов ради любви, вспомнил об уходе из Black Star и назвал российскую певицу, которую считает легендарной.
Миша, Вы вошли в сотню второго сезона вокального шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе! Хором!». Расскажите, с какой стороны раскрыл Вас проект? Какой Вы судья?
Как оказалось, я очень мягкий человек, и судья в том числе. Мне понравились все коллективы и хоры. И мне просто не позволяет совесть не встать, когда я вижу, сколько было труда проделано для того, чтобы достигнуть такого результата.
Некоторые не раз критиковали Сергея Лазарева и Николая Баскова за резкие высказывания в адрес участников «Ну-ка, все вместе!». А Вам тяжело делать критические замечания?
Если критические замечания по делу, уместны и конструктивны, я могу их сделать.
Сергей Лазарев, который является лидером сотни, никогда не боялся идти против коллег и отстаивать участников и полюбившиеся номера. А всегда ли Вы были согласны с мнением других членов жюри? Случались ли конфликты во время съемок?
Нет, во время съемок у меня не было никаких конфликтов. Но, действительно, бывают участники сотни, которые хотят привлечь лишнее внимание к себе.
Например, мы видим, что на сцене выступают безоговорочные лидеры, настоящие профессионалы, которые привели зал в шок, экстаз, и почти вся сотня, девяносто девять человек встали, а один сидит. Чего сидит — непонятно, потому что не к чему придраться абсолютно, даже если очень сильно хочется. Вот таких людей, которые хотят привлечь излишнее внимание к себе, мы не любим.
Миша, Вас знают не только как члена жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», но и как певца и автора треков. Вы дали обещание писать и выпускать по песне каждый месяц. Расскажите, удалось ли его сдержать и не загнать себя в творческий кризис?
Слушайте, пока все складывается, пока не загнал себя в творческий кризис, но еще времени до окончания моего обещания много, поэтому посмотрим. Надеюсь, все пройдет хорошо. Песни пишутся, творчество льется, музыка пока меня не покидала.
Был ли у Вас когда-то страх стать автором одного хита? Какую песню для себя считаете знаковой?
Кстати, не было у меня такого, что я буду автором одного хита, потому что на протяжении десятилетней карьеры, у меня выходило несколько хороших песен, которые лучше остальных воспринимались аудиторией и стали для меня знаковыми. И именно по этим песням люди могут понять и узнать меня. Поэтому, я уверен, что мой самый большой хит и знаковая песня впереди.
Вы писали песни для рэпера Natan, Ханны, «ВИА Гры», Елены Темниковой, Валерии и многих других. Какое сотрудничество для Вас оказалось самым запоминающимся?
Мне вообще сотрудничество с людьми дается очень легко. Я сам человек неконфликтный, дружелюбный, всегда открытый, поэтому мне с людьми всегда очень легко дается работать. Тем более с творческими. А самой запоминающейся стала, естественно, работа с Валерией – песня, которую я написал для нас. Очень горжусь этой работой.
С каким самым необычным запросом к Вам обращались звезды? И по каким причинам можете отказать в сотрудничестве?
Пока что звезды обращались, слава Богу, с адекватными запросами на песни, на дуэты. Обычно отказываю, когда нет возможности, времени или желания с человеком поработать, потому что не знаю, в каком направлении, в каком стиле писать ему песню, например.
В 2024 году Вы работали с Валерией, которая, по словам Иосифа Пригожина, готовится к выходу последнего альбома и постепенному завершению карьеры. А как Вы считаете, спела ли Валерия свою «главную» песню? В чем ее особенность как артистки?
Мне сложно выделить какую-то одну знаковую песню Валерии. На мой взгляд, их много. И «Часики», и «Была любовь», и «Нежность моя». Ну, конечно, наш совместный трек «Ты свободна». И много у нее еще будет впереди. Она — легендарная певица с невероятным вокалом, огромный профессионал.
Мы много говорили о Вас как об авторе хитов, а кто Вы для себя, в первую очередь: певец или автор песен?
Я считаю, что могу себя назвать артистом. Да, и автором песен, и певцом, но объединяющее для всего этого — артист. Я много работаю с людьми, на сцене, у меня немаленький опыт работы с аудиторией. Я могу держать людей, могу держать зал, знаю, как это работает, знаю, как сделать так, чтобы праздник удался.
Сейчас молодые артисты охотно записывают дуэты с представителями взрослого поколения. Возможен ли дуэт Миши Марвина и Ларисы Долиной, Льва Лещенко…?
Да, сейчас супервремя, когда молодежь совмещает свое творчество с большими артистами, легендами, скажем так. Я с удовольствием! У меня есть список людей, с которыми мне хотелось бы, чтобы когда-то случился дуэт. Это и Леонид Агутин, и Владимир Пресняков, и Лариса Долина, и Григорий Лепс.
Среди представителей шоу-бизнеса идет спор о поющих блогерах. Иосиф Пригожин считает, что они не обладают вокальным талантом и мешают реализоваться настоящим артистам. А что насчет Вас?
Я считаю, что каждый человек, кто хочет петь, может петь. Если у тебя есть бешеное желание записать песню, выпустить ее — выпускай. Будь ты блогером, будь ты фуд-блогером, будь ты спорт-блогером, кем угодно — выпускай. Это нам создает конкуренцию. Это не дает нам, артистам, музыкантам, расслабляться, заставляет продолжать заниматься своей карьерой и добиваться успеха. Поэтому, если хочет, пусть обязательно сделает. Нельзя себе отказывать ни в чем.
В 2022 году Вы прекратили сотрудничество с Black Star. По условиям контракта, за лейблом остались сценический псевдоним и музыкальный материал. Как это остаться в 32 без всего – без имени, без песен?
Конечно, появилось чувство, что все, ты у разбитого корыта, твой корабль вынесло на берег, он поврежден, с дырками, и нужно все строить по новой. Опять же, немало лет на это все уйдет, чтобы создать новый продукт, потому что старый, скажем так, утонул. Естественно, я не понимал, что делать, мне было очень сложно, очень тяжело. Тогда мы начали делать новый проект «Миша М», вышли песни под этим именем. Но это тяжело, 5 лет мы работали над тем, чтобы люди узнавали Мишу Марвина. И тут все надо начинать сначала, оставив лишь ассоциацию с предыдущим именем, а все песни писать с нуля. Хорошо, что 5 лет работы с лейблом и Пашу не прошли даром. Столько лет партнерства и дружбы научили нас договариваться и слышать друг друга. Поэтому мы довольно быстро решили все наши вопросы.
Придя в лейбл, Вы заранее знали, что после завершения контракта все отойдет Black Star. Почему пошли на такой риск, и был ли он оправдан?
Конечно, каждый артист знает условия контракта, когда его подписывает. И я не исключение. В 2015 году я подписал его с открытым ртом, будучи в полном шоке, что самый крутой лейбл страны готов работать со мной как с артистом. Риск был оправдан на 100%. Я очень благодарен Black Star за все, что для меня было сделано. Это был большой вклад в развитие моего бренда артиста. Благодаря работе огромной команды люди знают, кто такой Миша Марвин, знают и поют мои песни. Поэтому у меня только большая благодарность лейблу. Мы продолжаем сотрудничество сейчас в другом формате. Я самостоятельный артист, у меня своя команда, которую мне когда-то и подарил лейбл. А Black Star выпускает мои песни.
Миша, Вы не раз признавались, что являетесь интровертом и некомфортно себя чувствуете на светских мероприятиях. Довольно противоречивые качества для публичного человека. Тяжело быть интровертом-артистом?
На самом деле, очень много артистов-интровертов у нас есть. Я не буду их перечислять, но с некоторыми из них мы плотно общаемся. Да, это нормально в наше время. Когда ты идешь на работу, ты настраиваешься на несколько часов некомфортного времяпрепровождения. Но я справляюсь, у меня получается. Я просто разделяю все на работу и на отдых. И дома, на отдыхе, в обычной жизни я — интроверт-интроверт. А когда мне нужно на работу пойти, у меня есть такой тумблер, я его включаю, и я — мальчик-весельчак, душа компании.
Вы рассказывали, что из-за плотного графика у Вас случаются панические атаки. Обращались ли за помощью к психологу?
Да, у меня в 2019 году начались панические атаки, это было ужасно. Я вообще не выходил из дома, не выходил на всякие вечеринки, мероприятия, дни рождения, даже с друзьями не виделся. Но зато я обходил врачей, сделал все обследования, все анализы, КТ, все, что можно. Случались приступы на сцене, когда ты не можешь дышать, у тебя сжимается горло, у тебя сердце стучит как 200 ударов в секунду, а ты при этом поешь песню и не подаешь виду, но тебе кажется, что ты умираешь сейчас на сцене. Очень много было случаев таких, и года четыре, наверное, я мучался с этими паническими атаками. И только вот, может быть, последний год, как меня отпустило, я забыл, что это такое. Иногда появляется чувство тревоги, но с этим я тоже научился бороться. И важно понимать, что сейчас есть помощь. Если у вас вдруг возникли панические атаки, вы чувствуете какое-то такое психологическое недомогание, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Я обращался к специалистам, и само понимание того, что со мной происходит, разъяснение, что такое паническая атака, мне помогло ее побороть.
Миша, Вы являетесь одним из завидных холостяков шоу-бизнеса. Расскажите, готовы ли на сегодняшний день к браку, семье? Не боитесь одиночества?
Я, честно сказать, не боюсь одиночества, потому что я очень много времени один. Да, у меня были отношения, но они были не такие длительные, поэтому одиночество для меня окей. Я себя хорошо чувствую. И вот, что страшно: чем дальше, тем больше оно мне нравится, это одиночество. Единственное, чего я боюсь — если в ближайшее время я не смогу найти себе вторую половинку и построить семью, то не знаю, как это будет в дальнейшем. То есть это с каждым годом все сложнее и сложнее — кого-то впускать в свой дом, в свои привычки, в свой мир, где все на своих местах, где ты знаешь, что ты делаешь, где тебе никто не мешает.
Что самое необычное, романтичное делали для возлюбленной? Дорогие подарки, подвиги — это про Вас?
Я не знаю, я не делаю какие-то такие поступки, чтобы подъехал подъемный кран, и ты влез в окно с цветами, вот это вот все. У меня гораздо все проще — забота. Я гиперзаботливый, когда в отношениях. Конечно же, я делаю и подарки, и могу полететь на край света за человеком, и могу увезти ее на край света за эмоциями. Просто осталось теперь найти этого человека, для которого я буду делать какие-то сумасшедшие приятные поступки.
Для Алексея Воробьева, который тоже в поисках любви, важно, чтобы у девушки была естественная красота. А как насчет Вас? Как отнесетесь к тому, если Ваша избранница захочет сделать пластику?
Я не противник этого. Если человек хочет себя улучшить, если ему не нравится что-то в себе, это его смущает, это не дает ему раскрыть в себе полный потенциал в общении с людьми, в работе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы это изменить. В наше время есть возможности легко это сделать. Поэтому, опять же, если человек что-то хочет, он должен это сделать. И никто не вправе ему запрещать, мешать и так далее.
Вы принимали участие в шоу «Быстрые свидания». Верите, что любовь можно встретить на проекте? Готовы вновь принять участие в романтическом шоу?
Любовь — такая непредсказуемая штука, что ее можно встретить, где угодно, когда не ждешь. Поэтому и шоу «Быстрые свидания» не исключение. Решил попробовать.
Честно, это оказалось для меня тяжелее, чем я ожидал — общаться с десятью девушками, всего по несколько минут в некомфортной для тебя обстановке — перед сотнями людей в зале. Почему-то я изначально себе это более камерно представлял. И мне очень тяжело говорить «нет», даже если мэтч не случился. Все девушки уникальны и не хочется никого, не дай Бог, обидеть или расстроить. В этот раз у нас ничего не получилось с участницами, но, возможно, в других каких-то шоу или не шоу, или в большом шоу под названием «Вся моя жизнь» в скором времени это случится. Судьба обязательно приведет мне человека, с которым мы будем душа в душу проживать совместную жизнь в большой, дружной семье. Чего я и желаю каждому из вас!