«Музыка пока меня не покидала»: Миша Марвин о работе со звездами, уходе из Black Star и поисках любви

Мы много говорили о Вас как об авторе хитов, а кто Вы для себя, в первую очередь: певец или автор песен?

Я считаю, что могу себя назвать артистом. Да, и автором песен, и певцом, но объединяющее для всего этого — артист. Я много работаю с людьми, на сцене, у меня немаленький опыт работы с аудиторией. Я могу держать людей, могу держать зал, знаю, как это работает, знаю, как сделать так, чтобы праздник удался.

Сейчас молодые артисты охотно записывают дуэты с представителями взрослого поколения. Возможен ли дуэт Миши Марвина и Ларисы Долиной, Льва Лещенко…?

Да, сейчас супервремя, когда молодежь совмещает свое творчество с большими артистами, легендами, скажем так. Я с удовольствием! У меня есть список людей, с которыми мне хотелось бы, чтобы когда-то случился дуэт. Это и Леонид Агутин, и Владимир Пресняков, и Лариса Долина, и Григорий Лепс.

Среди представителей шоу-бизнеса идет спор о поющих блогерах. Иосиф Пригожин считает, что они не обладают вокальным талантом и мешают реализоваться настоящим артистам. А что насчет Вас?

Я считаю, что каждый человек, кто хочет петь, может петь. Если у тебя есть бешеное желание записать песню, выпустить ее — выпускай. Будь ты блогером, будь ты фуд-блогером, будь ты спорт-блогером, кем угодно — выпускай. Это нам создает конкуренцию. Это не дает нам, артистам, музыкантам, расслабляться, заставляет продолжать заниматься своей карьерой и добиваться успеха. Поэтому, если хочет, пусть обязательно сделает. Нельзя себе отказывать ни в чем.

В 2022 году Вы прекратили сотрудничество с Black Star. По условиям контракта, за лейблом остались сценический псевдоним и музыкальный материал. Как это остаться в 32 без всего – без имени, без песен?

Конечно, появилось чувство, что все, ты у разбитого корыта, твой корабль вынесло на берег, он поврежден, с дырками, и нужно все строить по новой. Опять же, немало лет на это все уйдет, чтобы создать новый продукт, потому что старый, скажем так, утонул. Естественно, я не понимал, что делать, мне было очень сложно, очень тяжело. Тогда мы начали делать новый проект «Миша М», вышли песни под этим именем. Но это тяжело, 5 лет мы работали над тем, чтобы люди узнавали Мишу Марвина. И тут все надо начинать сначала, оставив лишь ассоциацию с предыдущим именем, а все песни писать с нуля. Хорошо, что 5 лет работы с лейблом и Пашу не прошли даром. Столько лет партнерства и дружбы научили нас договариваться и слышать друг друга. Поэтому мы довольно быстро решили все наши вопросы.

Придя в лейбл, Вы заранее знали, что после завершения контракта все отойдет Black Star. Почему пошли на такой риск, и был ли он оправдан?

Конечно, каждый артист знает условия контракта, когда его подписывает. И я не исключение. В 2015 году я подписал его с открытым ртом, будучи в полном шоке, что самый крутой лейбл страны готов работать со мной как с артистом. Риск был оправдан на 100%. Я очень благодарен Black Star за все, что для меня было сделано. Это был большой вклад в развитие моего бренда артиста. Благодаря работе огромной команды люди знают, кто такой Миша Марвин, знают и поют мои песни. Поэтому у меня только большая благодарность лейблу. Мы продолжаем сотрудничество сейчас в другом формате. Я самостоятельный артист, у меня своя команда, которую мне когда-то и подарил лейбл. А Black Star выпускает мои песни.

Миша, Вы не раз признавались, что являетесь интровертом и некомфортно себя чувствуете на светских мероприятиях. Довольно противоречивые качества для публичного человека. Тяжело быть интровертом-артистом?

На самом деле, очень много артистов-интровертов у нас есть. Я не буду их перечислять, но с некоторыми из них мы плотно общаемся. Да, это нормально в наше время. Когда ты идешь на работу, ты настраиваешься на несколько часов некомфортного времяпрепровождения. Но я справляюсь, у меня получается. Я просто разделяю все на работу и на отдых. И дома, на отдыхе, в обычной жизни я — интроверт-интроверт. А когда мне нужно на работу пойти, у меня есть такой тумблер, я его включаю, и я — мальчик-весельчак, душа компании.

Вы рассказывали, что из-за плотного графика у Вас случаются панические атаки. Обращались ли за помощью к психологу?

Да, у меня в 2019 году начались панические атаки, это было ужасно. Я вообще не выходил из дома, не выходил на всякие вечеринки, мероприятия, дни рождения, даже с друзьями не виделся. Но зато я обходил врачей, сделал все обследования, все анализы, КТ, все, что можно. Случались приступы на сцене, когда ты не можешь дышать, у тебя сжимается горло, у тебя сердце стучит как 200 ударов в секунду, а ты при этом поешь песню и не подаешь виду, но тебе кажется, что ты умираешь сейчас на сцене. Очень много было случаев таких, и года четыре, наверное, я мучался с этими паническими атаками. И только вот, может быть, последний год, как меня отпустило, я забыл, что это такое. Иногда появляется чувство тревоги, но с этим я тоже научился бороться. И важно понимать, что сейчас есть помощь. Если у вас вдруг возникли панические атаки, вы чувствуете какое-то такое психологическое недомогание, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Я обращался к специалистам, и само понимание того, что со мной происходит, разъяснение, что такое паническая атака, мне помогло ее побороть.