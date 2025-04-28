С глянцевого журнала Яны Рудковской взыскали 70 тысяч рублей через суд. Об этом стало известно «Страстям».

Еще в декабре 2024 года в адрес ООО «Поста да вип» поступил иск от компании ООО Агентство по защите прав фотографов «Пейзаж» с требованием взыскать с глянцевого журнала 70 тысяч рублей за незаконное использование фотографии. Отметим, что учредителем журнала является продюсер Яна Рудковская.

В итоге суд закончил рассмотрение иска 1 апреля и вынес решение в пользу истца - теперь журнал Рудковской должен заплатить 70 тысяч рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей.

Сама Рудковская решение суда пока никак не комментировала. Добавим, что согласно открытым данным, на февраль 2025 года ООО «Поста да вип» имела задолженность по налогам на сумму 8,5 тысяч рублей.

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