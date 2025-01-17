«С этим учишься жить»: звезда шоу «Танцы» Гайнутдинов рассказал о съемках на ТВ с атипичным аутизмом

Российский танцовщик и участник шоу «Танцы» и «Звездные танцы» на ТНТ Ильдар Гайнутдинов рассказал о своем диагнозе. Еще в 7 лет у него выявили атипичный аутизм, но это не помешало ему завоевать международное признание. В интервью порталу «Страсти» Ильдар признался — он научился справляться со своим заболеванием.

Танцор делился, что раньше диагноз мешал ему на репетициях, во время выступлений. Но он не сдавался. В 2013 году он принял участие в выступлении Даяны Кирилловой на конкурсе «Детское Евровидение», а в 2017 году прославился на всю страну, став самым юным участником в шоу «Танцы». В проекте он дошел до финала и занял четвертое место. Уже в 2024 году Гайнутдинов вновь вернулся на ТНТ, чтобы выступать в «Звездных танцах».

По признанию Ильдара, сейчас диагноз не является препятствием для него, поэтому он соглашается на телевизионные съемки.

«С этим учишься жить, - поделился танцор. — Несмотря на свой возраст, у меня очень большой опыт телевизионных съемок. Сейчас это уже работа, в которой я чувствую себя уверенно и комфортно».

Отметим, что у артиста огромное количество поклонниц в социальных сетях. И внимание ему, как оказалось, приятно.

«Подарки [от поклонниц] всегда приятны, когда они от чистого сердца. Было разное, но акцент я делаю на — приятное. Про все остальное не люблю ни вспоминать, ни говорить», - рассказал Ильдар.

Полное интервью с Ильдаром Гайнутдиновым о 10-ти годах на сцене читайте на сайте «Страсти».