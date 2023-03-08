Россиянки перестали мечтать об иностранцах и ищут себе партнера из своего города

Российские женщины не особенно стремятся заводить отношения с иностранцами. К такому мнению пришли эксперты сервиса для знакомств Мамба, проведя соответствующее исследование среди представительниц прекрасной половины человечества нашей страны. Сотрудники сервиса поделились с сайтом-изданием «Страсти» итогами своих умозаключений.

Согласно результатам опроса, около 90% девушек, размышляя о том, с кем сходить на свидание, отдают свой голос в пользу мужчин из России, а не представителей иностранных государств. Свое решение респондентки пояснили так: соотечественники видятся им более надежными партнерами, с которыми в перспективе есть шанс выстроить серьезные отношения. Также для многих из них оказалось важным отсутствие языкового барьера с россиянами. Кроме того, женщины полагают, что соотечественники, вероятнее всего, приходя на свидание, преследуют ту же цель, что и они.

Тем временем, отправиться на романтический ужин с иностранцем готовы только 10% респонденток. Такой ответ дали преимущественно молодые девушки. Так, в возрасте до 25 лет каждая четвертая россиянка желала бы сходить на свидание с мужчиной из другого государства, поскольку убеждены, что иностранцы будут лучше к ним относиться, чем россияне. К слову, свыше 40% девушек из России, стремящихся завести отношения с иностранцем, хотели бы, чтобы их потенциальный парень был из Испании, Италии или Португалии. Мужчины из Азии, Африки и Великобритании интересуют их меньше всего. При этом только 12% россиянок хотели бы навсегда уехать из России.

По словам директора по маркетингу Мамбы Ольги Морозовой, в последнее время россиянки перестали искать себе партнеров за рубежом, а хотят построить отношения с мужчинами, находящимися рядом, желательно, в одном с ними городе.

Ранее мы рассказывали о том, как минувший год повлиял на стремление жителей России найти партнера и построить с ним крепкие отношения. Интересный факт – люди стали чаще указывать в своих профилях в дейтинговых приложениях цель знакомства, чего ранее не наблюдалось.