Женщины ищут романтики, мужчины боятся «халявщиц»: приложения для знакомств переполнены россиянами

Минувший год вынудил россиян в возрасте 25-44 лет пересмотреть свои взгляды на отношения. Женщины и мужчины стали чаще регистрироваться на сайтах знакомств, указывая при этом, чего именно они хотят от предстоящего союза : женщины – официального брака, мужчины – гражданского. Об этом говорится в исследовании аналитиков рекламного программатика Platforma и приложения для знакомств Mamba.

Известно, что пик регистраций на соответствующих ресурсах пришелся на октябрь и ноябрь 2022-го. Примечательно, что годом ранее лишь 47% пользователей указывали на своих аккаунтах цели знакомства, в 2022-м этот показатель вырос до 70%. Аналитики полагают, что люди стали значительно серьезнее относиться к поиску партнера и не хотят тратить время впустую . Этот тезис подтверждают данные исследования – россияне стали чаще искать отношения (рост на 48% среди женщин и 32% среди мужчин), а также возможность создать семью (рост на 28% и 18%).

Женщины стали избирательнее в плане внешних характеристик партнера. Например, предпочтения по росту дамы стали выставлять на 77% чаще, чем годом ранее. Мужчин, к слову, рост девушки не интересует, а вот возраст имеет значение. Также в минувшем году женщины без детей в возрасте от 18 до 27 лет стали регистрироваться на дейтинговых сервисах на 34% больше . Увеличилось и число мужчин, живущих отдельно от своих детей — на 36%, в возрастном сегменте от 35 до 43 лет.

По словам директора по маркетингу компании Mamba Ольги Морозовой, в приложениях для знакомств впервые наблюдается нестандартная ситуация – женщины стали чаще в них сидеть, чем мужчины. «Львиная доля — это пользовательницы платформы IOS с высоким доходом» , - подчеркивает специалист. Кроме того, как оказалось, дамы перестали ждать первых шагов от противоположного пола и сами проявляют инициативу, «стали писать первыми в два раза чаще».