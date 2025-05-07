«Россиянки часто одеваются очень модно»: телеведущая Люси Пылаева оценила стиль женщин в РФ

Эксперт моды и телеведущая Люси Пылаева оценила стиль российских женщин. Она отметила, что зачастую представительницы прекрасного пола одеваются очень модно. Соответствующим мнением топ-стилист поделилась с сайтом «Страсти».

«На мой взгляд, россиянки часто одеваются очень модно. Однако, как стилист, я бы хотела добавить немного больше индивидуальности в их образы. Иногда я замечаю, что женщины в России склонны следовать общим модным тенденциям, что может привести к однообразию в стиле.

Если бы я могла что-то исправить, то посоветовала бы больше экспериментировать с разными текстурами, цветами и силуэтами, чтобы создать более уникальные и выразительные образы. Меня часто удивляет, когда женщины выбирают слишком много аксессуаров или ярких деталей, которые могут перегружать общий вид. Вместо этого я бы рекомендовала сосредоточиться на нескольких качественных и стильных вещах, которые делают образ целостным и гармоничным», - рекомендовала эксперт моды.

Она рассказала, что стильные и доступные варианты можно найти в масс-маркете. Вещи оттуда позволяют экспериментировать с разными стилями без больших затрат.

«В конечном итоге, главное — это оставаться верным своему вкусу и не следовать за модой слепо», - заключила эксперт.

О том, как выбрать стилиста и одеваться не как все, трендах 2025 года, читайте в интервью с Люси Пылаевой.