«Сейчас мы скрываемся»: история россиянки, которая судится с бывшим мужем из-за детей в Греции

Семья – это сложно, а расставаться, когда есть дети, еще сложнее. Не все умеют договариваться, и несовершеннолетние становятся разменной монетой во взрослых конфликтах. Еще хуже, когда ради мести супруги используют киднеппинг – похищение детей с последующим удержанием.

Что делать, если их забрал один из бывших супругов и кто может помочь поделить наследников? В редакцию сайта «Страсти» обратилась россиянка, которая утверждает, что бывший муж после развода вывез двоих детей из Греции в Россию.

Женщине удалось найти и забрать малолетних, они скрываются, но вернуться за границу, чтобы быть под защитой, не могут - отец поставил запрет несовершеннолетним на выезд из России. Подробнее о том, как семья оказалась в Греции, судилась за рубежом, а теперь продолжит разбирательства в РФ, читайте в нашем материале.

Были ли проблемы, когда жили в браке? Что стало последней каплей для принятия решения о разводе?

Когда мы жили в браке, не было никаких предпосылок, что этот человек сможет сделать плохое мне или нашим детям. Разошлись на почве серьезной болезни моей мамы, за которой я ухаживала в течение 5 месяцев до ее смерти. Меня смущали равнодушие и абсолютное нежелание поддержать в этот момент со стороны мужа и его семьи. Я решила: раз чувства прошли и сострадания не осталось, то нет смысла оставаться в браке.

Сразу произошел конфликт после развода? Какие шаги предпринял уже бывший муж?

Сначала бывший муж понял и признал свою вину, сказал, что мы сохраним хорошие отношения ради детей, и почти месяц пытался это делать. Все очень усугубилось после смерти моей мамы.

Как вы оказались в Греции? Как давно вы там? Почему решились на переезд? Официальный брак был заключен в России?

Мы переехали в Грецию на ПМЖ 3 года назад в 2021-м, это была наша мечта - жить у моря и под солнцем. Брак заключили в 2014 году на территории России.

По закону РФ, вывезти детей отсюда не так просто – не должно быть запретов со стороны обоих родителей. У вас произошло наоборот – бывший супруг вывез их из Греции в Россию. Как это ему удалось? Как узнали, что муж забрал детей?

Тот факт, что он вывез детей из Греции, - это оплошность пограничных служб. Он ехал ночью на машине со своей новой женой, а дети спали, их, скорее всего, не стали проверять и пропустили. Дальше он передал детей своей маме в Турции. Как она смогла их увезти без моей доверенности в деревню в Тольятти, уже никто не может ответить. Бывший муж прислал мне смс, что дети теперь будут жить в России, хотя еще неделю скрывал их в Турции, путая меня и рассказывая, что едет на машине через Грузию и Краснодар.

У вас есть решение суда о порядке общения отца с детьми?

Уже почти год у нас идет суд по опеке на территории Греции, на первом заседании опека делится 50/50 между родителями. Поняв, что к суду второй инстанции он полностью лишится опеки, вывез детей. Суд все равно прошел, и временным решением опека полностью отдана матери. Основное решение мы ждём со дня на день.

Вы сообщили, что в Греции суд вынес наказание в отношении бывшего мужа за невыплату алиментов, самоуправство и угрозы. Какой был долг по алиментам, если не секрет? Расскажите подробнее о вынесенном приговоре. Он освободился?

Передав детей своей матери, он вернулся жить в Грецию и тут же был задержан на границе. Долг по алиментам на тот момент составлял около 1000 евро, но на суде его признали виновным по четырем статьям. Среди них - невыплата алиментов, самоуправство, нарушение решений суда и бытовое насилие. Его приговорили к 11 месяцам (3 в тюрьме и 8 условно). Подав апелляцию, он бежал из Греции в Россию.

Вы судились с бывшим мужем в России и Греции? В чем разница между судами здесь и за границей по вопросам, связанным с детьми?

В России я никогда не была в судах, мне это только предстоит. Мы подали в суд на исполнение Гаагской конвенции о похищении детей 1980 года. Могу сказать, что в Греции, что в России, суды - это очень затратно. Без помощи моей семьи я бы давно потеряла детей из-за невозможности нанять адвоката.

В России не принимают во внимание решения греческого суда, в частности, о том, что отец систематически не выплачивал алименты?

Мы ждём из Греции исполнительные листы по алиментам. К сожалению, и там, и здесь эти процессы занимают много времени.

Вы обращались в полицию в связи с похищением детей? Какие были их действия? Вам помогли?

Конечно, я обращалась в полицию в Греции и писала заявление в России. В Греции полиция и Интерпол предоставили мне все документы для суда. В России никакой реакции от правоохранительных органов я до сих пор не дождалась. Мне только позвонили и сообщили, когда, где и с кем дети пересели границу России и в какое время, куда прилетел мой бывший муж.

Вы сейчас вместе с детьми и скрываетесь. Какие дальнейшие шаги? Вы же не можете прятаться всю жизнь.

Сейчас мы скрываемся, так как родитель, с которым на начало суда находятся дети, остается с ними до конца судебного процесса. Если он нас найдет и силой заберет детей, никакого наказания ему за это не будет. Я не готова к месяцам разлуки с детьми, тем более знаю, что отцу они не нужны, бывший муж оставит их с родителями. Дети очень привязаны ко мне, а я к ним, и не могу потерять их снова. Мы будем ждать решения суда и надеемся скорее улететь домой к нашей семье, пойти во второй класс любимой школы и жить в безопасности.

Ваши родственники как-то помогают вам? Родственники бывшего мужа выходят на коммуникацию?

После смерти мамы у меня остались сестра и племянники, которые живут с нами в Греции. Конечно, без их помощи я бы не справилась ни финансово, ни морально. Его же родители, уверена, все прекрасно понимают, но не хотят портить отношения с сыном, поэтому отказали мне в помощи с самого начала, сказали, что он все равно их слушать не станет. Сначала я пыталась понять, но больше не могу их оправдывать. И буду защищать своих детей так же, как они защищают своего.