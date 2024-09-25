Россиянка узнала о ВИЧ на седьмом месяце беременности и рассталась с парнем

Россиянка узнала о ВИЧ, будучи на седьмом месяце беременности. Девушка рожала ребенка под капельницей – дочь появилась на свет здоровой. Подробности узнал сайт «Страсти».

Девушка рассказала, что на седьмом месяце беременности ей проводили скрининг и анализ на ВИЧ задержали. В итоге он оказался положительным. Пациентка сделала второй тест, и он подтвердил диагноз. Откуда у нее ВИЧ, девушка не знала.

Ее тут же отправили к инфекционисту – врач подобрал терапию.

«Я рожала дочь под капельницей, затем ей давали специальный сироп, где тоже содержатся противовирусные препараты*. К счастью, мы успели, и она родилась здорово», - рассказала девушка.

После родов ее парень признался в измене, пара рассталась. Девушка осталась с хронической болезнью и ребенком на руках – в трудный момент поддержали мама и сестра.

Спустя три года она стала возвращаться к нормальной жизни. Однажды после работы с ней стал знакомиться некий мужчина, он попросил номер телефона. Девушка оставила свой ник в соцсетях, незнакомец настойчиво писал.

«Я отвечала, но неохотно — у меня и в мыслях не было, что из этого может что-то получиться. Еще бы: я ощущала себя грязной, нечистой, мне казалось, что до конца жизни буду одна. И я, и моя дочь. А он все писал и писал. И чтобы как-то сбить его пыл, я сообщила, что у меня ВИЧ. Думала, это оттолкнет, он испугается», — вспоминает Юлия.

Мужчина замолчал на несколько дней, а потом прислал цветы. Они стали больше общаться, а спустя восемь месяцев молодой человек сделал предложение.

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