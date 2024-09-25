«Я тебя не боюсь»: три истории, как люди с ВИЧ и ментальными расстройствами нашли партнеров

Первое направление к психиатру Мара получила, когда лежала в обычной больнице. Девушку отвели к клиническому психологу, а на выписке вручили направление к психиатру.

«Помню, мы тогда переглянулись с мамой и забыли об этом. Вообще проявления БАР были у меня с раннего детства, но в семье привыкли считать, что это просто черта характера», — рассказывает Мара.

В 22 года у девушки начались пары в университете по психиатрии. Параллельно случилась гипоманиакальная фаза, которая перетекла в депрессивную стадию. Девушке не нравилось, что на занятии разбирали видео с людьми, имеющими биполярное аффективное расстройство. Внутренний протест был так высок, что она стала делиться возмущением с первой попавшейся соседкой, объясняя, что это может быть просто черта характера.

«На тот момент я уже сильно похудела, у меня было сильное психомоторное возбуждение, практически не спала, находилась в прострации, падала в обмороки, разбила себе подбородок. Я уже физически плохо переносила свое состояние. И большая удача, что преподаватель, совершенно не медик, оставила после пары и стала выяснять, что со мной, а затем буквально вынудила пойти к психиатру. Там не стали долго нагнетать обстановку, сразу поставили диагноз и объяснили, что происходит. Стало немного легче, но принятие произошло только прошлым летом», — объясняет девушка.

Мара уверена: супруга она нашла благодаря БАР — в стадии гипомании в ней было очень много внутреннего жизненного ресурса и сексуальности для того, чтобы общаться. Девушка зарегистрировалась в дейтингах и общалась со всеми подряд. Ей хотелось тусоваться, всегда где-то быть, только не спать.

В тот период Мара много пила, и ей было все равно, с кем общаться — главное совпадать по времени. Будущий муж прислал стикер в мессенджере, на который она поначалу даже не обратила внимания. Предложил встретиться, но девушке было не до него — учеба, тусовки, работа, встречи.

Так прошло полтора месяца, Мара успела съездить в Болгарию. У нее началась депрессия, и тут молодой человек написал снова.

«Мы тогда были вместе с мамой и сестрой, и мне хотелось куда-то исчезнуть. Он снова предложил увидеться, мы погуляли, потом еще раз и еще. Его стали напрягать какие-то мои проявления, он стал спрашивать, почему я так себя веду. Я пыталась объяснить... И таким образом мы дообщались до семьи», — смеется девушка.

Когда Маре поставили диагноз, она на некоторое время пропала со связи. Потом позвонила и сказала, что у нее биполярное аффективное расстройство, спросила, насколько его это пугает. Он попросил объяснить, что это значит.

Девушка считает: в разговоре ей очень помогла книга Маршалла Розенберга «Ненасильственное общение». Советы из книги позволили собрать чувства и донести до молодого человека то, что с ней происходило, без каких-либо обвинений. И он не испугался, девушка признается, что получила очень большую поддержку.

«Наша семья не пример отношений, где люди сразу стали жить вместе. Одно дело подобрать терапию, но важно еще понимать, через сколько она начнет работать и человек стабилизируется. По моим наблюдениям, это не месяц, не два и даже не полгода. Мой муж все время был со мной. Мы не жили вместе, но встречались. В время ковида находились в разных городах, потом стали жить гостевым браком: месяц вместе, столько же раздельно», — делится Мара.

Этот опыт оказался полезен, потому что, по словам девушки, стал хорошей возможностью проверить, каков человек в быту, но «не подписываться» сразу на постоянное проживание. Спустя два года отношений молодые люди поженились.

Мара признается, что она не из тех людей, кто постоянно пьет таблетки, но уже почти год, как она принимает лекарства на регулярной основе*:

«Я чувствую себя малышом, который учится жить заново. Мне всё дается тяжело, потому что у меня забрали мой буст. Но то, что я нашла в процессе выстраивания отношений, дает мне так много, что, если бы не моя семья, я бы всё бросила», - говорит девушка.